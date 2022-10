“Andor” es la serie menos vista de “Star Wars”: ¿por qué fracasó en Disney+?

“Andor”, la serie de “Star Wars” para Disney Plus, mostró el pasado de Cassian durante sus 12 episodios. Para sorpresa de la franquicia, las expectativas no fueron satisfechas pese a la madura propuesta, el desarrollo de los personajes y el respaldo de la crítica.

“Marca una enorme y bienvenida ruptura con el modelo típico (...) Cuenta una historia llena de matices y muy cuidada sobre cómo una rebelión llega a convertirse en la llama que enciende la mecha”, elogió Variety.

El especialista de Parrot Analytics Brandon Katz usó su cuenta oficial de Twitter para expresar su decepción ante las cifras bajas del show. A fin de respaldar su comentario, compartió un gráfico que no dejó dudas sobre su rendimiento en la plataforma de streaming.

“La tendencia más decepcionante con la que me he encontrado recientemente es cómo la demanda de la audiencia por ‘Andor’ es abrumadoramente más baja que las primeras temporadas de ‘The Mandalorian’, ‘The book of Boba Fett’ y ‘Obi-Wan’”, expresó.

Los gráficos no mientes. Foto: Twitter de Brandon Katz

¿Por qué “Andor” fracasó?

Para la crítica de Rolling Stone, fue una pena que los primeros cuatro episodios casi no tengan forma. En cuanto a su narrativa, Mashable señala que se alargó e infló más de lo necesario y que ni la hermosa cinematografía o acción pueden hacer que se obvie este detalle.

¿De qué trata la serie?

La precuela de “Rogue one” se centra en el viaje de Cassian Andor, quien busca descubrir qué clase de diferencia es capaz de hacer. La narrativa pone al frente el cuento de la rebelión contra el Imperio y cómo todos se involucraron en ella.