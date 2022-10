“House of the dragon” 1x09: ¿a qué hora se estrena el noveno capítulo en HBO Max?

“House of the dragon” llegó al streaming para mostrar “La danza de los dragones” tomando en cuenta lo narrado en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. A lo largo de sus capítulos, se descubrirá cómo las poderosas familias tomaron un bando y los fans no podrían estar más emocionados por ver el épico desenlace.

A pocas horas de que el noveno y penúltimo capítulo vea la luz, te compartimos todos los detalles para que no lo pierdas.

¿Qué sucedió en el capítulo 8 de “House of the dragon”?

Daemon y Rhaenyra se reencontraron con el rey Viserys, quien ha caído gravemente enfermo. Le pidieron que apruebe a su hijo Lucerys como el nuevo sucesor de las tierras de Driftmark antes de que lo deshereden. Luego de varios minutos de tensión y disputa, así quedó dictaminado.

El final del episodio 8 de "House of the dragon" fue un factor clave para lo que se viene en la serie spin-off de "Game of thrones". Foto: HBO Max

Además, Viserys le revela el secreto del sueño de Aegon I —la profecía llamada “Una canción de hielo y fuego” sobre los caminantes blancos— a Alicent, pensando que se trataba de su hija.

Tras esto, el emperador muere y se reencuentra con su primera esposa.

“House of the dragon”, capítulo 9: fecha y horario de estreno

El capítulo 9 de “House of the dragon” llegará este domingo 9 de octubre. Si vives en Perú, podrás verlo desde las 8.00 p. m. En cuanto a los otros países, te compartimos los respectivos horarios:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Cómo puedo ver el capítulo 9 de “House of the dragon” ONLINE?

“House of the dragon” se encuentra disponible en HBO Max. En la misma plataforma de streaming se encuentra su predecesora “Game of thrones”.

¿Quiénes forman parte del elenco de “House of the dragon”?

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matt Smith como el principe Daemon Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Milly Alcock como la joven Rhaenyra Targaryen

Emily Carey como la joven Alicent Hightower.

Avance de “House of the dragon” 1x09