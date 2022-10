Tilsa Lozano en Playboy: ¿cuánto ganó la ‘Vengadora’ por serie 18+ para el canal hot?

Tilsa Lozano vuelve a acaparar portadas, en esta ocasión, por su boda con Jackson Mora y la larga lista de costos regalos que pide para su matrimonio. No obstante, recordemos que, un par de décadas atrás, la popular ‘Tili’ era la favorita de los portales de espectáculos y no solo por su sonado amorío con el ‘Loco’ Vargas, sino también porque se convirtió en una de las primeras peruanas en ser rostro de Playboy TV.

El famoso canal es especialista en contenido erótico y, en una de sus primeras ediciones, tuvo la presencia protagónica de la ‘Vengadora’. En concreto, la llamaron para la serie hot “Surfing atacttion” en 2008.

Tilsa Lozano apareció en Playboy TV para 2008. Foto: composición LR/Playboy TV/Zona Base Net

¿Cuánto le pagaron a Tilsa Lozano en Playboy?

En el papel de Uma, Lozano daba vida a una joven surfista que decidió dejar el deporte por seguir sueños llenos de placer. Como podrías pensar, la modelo no dejó nada a la imaginación y se mostró desnuda, claro, en pro del arte.

En cuanto a su salario, según un reportaje de “90 segundos” de Latina, Tilsa ganó 500 dólares por su primera participación en “Surfing attraction” , la primera de varias producciones en las que colaboró con Playboy. Aun así, sus compañeras no llegaron a considerarla como una ‘Conejita’.

¿Por qué Tilsa no es ‘Conejita’ de Playboy?

Hace algún tiempo, la modelo peruana Ania Gadea, quien ya había ha posado para la revista para adultos en México, fue una de las que opinó sobre el status de Tilsa Lozano en Playboy.

“Tilsa no es ‘conejita’. Es una chica que salió en una publicación, pero hay que ser realistas. Es como tu chica de ‘Domingo al día’, como una chica equis. Algo así fue Tilsa para Playboy. Ella no salió en la revista. Si no sales en la revista, no eres ‘conejita’ ”, indicó en entrevista para un medio local.