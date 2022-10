‘Rosalina’, la historia desconocida de Romeo y Julieta

“Me encanta que Rosalina sea una persona adelantada a su tiempo”, confiesa la actriz Kaitlyn Dever en relación a su papel protagónico en la nueva película de Star + que se estrena este viernes 14.

‘Rosalina’, cuenta la historia de Romeo y Julieta, pero desde la perspectiva de la prima de la heroína, quien fue el primer amor real de Romeo. “En el libro original Rosalina aparece, pero es un papel muy pequeño, no sabemos mucho sobre ella, así que realmente tuve que crearla con Karen Maine (directora). Y fue emocionante, porque podía hacer cualquier cosa. Admiro su determinación, valentía y empuje y creo que jugar con la comedia fue la parte más emocionante de interpretarla por lo sarcástica que es”, añade la actriz durante la conferencia de prensa por Zoom en la que participó La República.

Basada en el libro “When You Were Mine” de Rebecca Serle, Rosalina es llevada a la comedia con elementos de la época mezclados con la modernidad, incluyendo una banda musical con clásicos de todos los tiempos.

La película inicia con Rosalina y Romeo prodigándose amor en el balcón, hasta que el galán conoce a Julieta, la prima menor de su novia y va tras ella.

Julieta (La actriz peruana Isabela Merced). Foto: difusión

“Realmente no me veía como Julieta. Estoy acostumbrada a interpretar personajes testarudos e independientes, entonces, estaba muy entusiasmada con la idea. Quiero decir, Julieta es una mujer fuerte, pero también es sensible, emocional, comprensiva y empática. Creo que Rosalina y Julieta hacen un gran trabajo al representar ambos lados de lo que realmente es el feminismo y la feminidad: puedes ser fuerte, sentimental y sensible, a la vez, y seguir siendo una mujer independiente. Creo que es agradable ver los dos extremos de la rebelión”, cuenta Isabela Merced la joven actriz peruano- estadounidense, sobre su papel como Julieta.

“Me encanta que Julieta y Romeo sean personajes secundarios y que podamos verlos en escenas y escenarios que están fuera de su relación. Por ejemplo, a Romeo coqueteando con otras mujeres, y a Julieta haciendo otras cosas, encontrándose a sí misma. Eso es bastante interesante”, añade Isabela.

Por su lado, el actor Kyle Allen describe así a su Romeo. “Él se enamoraría de un palo si se lo permitieras. Está completamente obsesionado con el concepto y la idea del amor, esa es prácticamente la totalidad de su personalidad”, manifiesta.

Todo lo contrario es Darío, interpretado por Sean Teale, el joven que se enamora de Rosalina y la hace olvidar a Romeo. “Lo que me atrajo de Darío es que simplemente no le importa lo que la gente piense de él o cómo se ve. Y yo no poseo ese rasgo en absoluto, tengo miedo de la opinión de todos. Pero Darío se las arregla para ser mucho más progresista de lo que sería un hombre en ese momento. Y, por supuesto, se siente completamente atraído por esta mujer brillante, divertida, carismática, diligente e independiente en un momento en el que no era tan fácil ser o hacer eso”. Para la directora Karen Maine “Lo antiguo y lo nuevo llevado a la comedia, hacen que la historia brille. Ese era realmente el objetivo. Y espero que lo hayamos logrado. La música también fue realmente genial, porque usamos elementos modernos como sintetizadores, pero también muchos instrumentos antiguos de la época, como laúdes, flautas y clavicémbalos”.