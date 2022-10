“Black Adam” conquista a la crítica: “Dwayne Johnson es electrizante y brutal”

Comic Book : “‘Black Adam’ se basa en una acción épica e ininterrumpida. Me hizo querer inmediatamente una secuela con una historia más fluida. Cuando se mueve, es un disparo de adrenalina. Es una película sobre tíos malos. Este personaje es un papel en el que The Rock sobresale. Está increíble como Teth-Adam”.

Screen Rant:“¡Black Adam ha cambiado las reglas del juego! Esta es la película de DC Comics que estaba esperando y no me ha decepcionado. The Rock está electrizante y brutal. Esto es lo que quería que fuera el personaje y la cinta. La acción no se detiene y ver la JSA en el cine fue emocionante”.