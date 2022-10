Michael J. Fox sobre el reencuentro: “El parkinson es lo mejor que me ha pasado”

Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de “Volver al futuro”, se reencontraron durante la Comic-Con de Nueva York. El momento se convirtió en el más emotivo del evento, entre aplausos y lágrimas de los fans.

Varios presentes se preguntaron ”¿Qué le pasó al querido ‘Marty McFly’?”, por lo que el propio actor habló sobre su experiencia conviviendo con el parkinson desde que fue diagnosticado en 1990, cuando tenía 30 años.

Para sorpresa de sus seguidores, el ícono de los años 80 no se lamentó por su situación actual. En cambio, describió a la enfermedad como un regalo y lo mejor que le pasó en la vida.

Ellos le dijeron que estaba loco y él respondió: “Sí, pero no lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

La Comic Con de Nueva York fue testigo del reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, las estrellas de "Volver al futuro". Foto: composición LR/Fotogramas

La enfermedad degenerativa de Michael J. Fox destruyó su memoria a corto plazo, evitando que pueda memorizar líneas como antaño. Sin más opciones, se vio obligado a dejar su carrera en Hollywood y retirarse del cine.

El actor recopiló toda su experiencia en su nuevo libro de memorias titulado “No time like the future: an optimist considers mortality” (”No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad”).