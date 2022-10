Ebelin Ortiz reafirma que “Magnolia Merino” no es sobre Magaly y la acusa de victimizarse

En la primera edición de “El gran show”, Gisela Valcárcel le lanzó varios dardos a Magaly Medina. Por supuesto, la ‘Urraca’ no se iba a quedar callada y, en más de una edición de “Magaly TV la firme”, sacó a la luz diversos hechos que marcaron su ‘guerra’ contra la ‘Señito’. En ese sentido, uno de los recuerdos que saltó a la palestra fue la serie “Magnolia Merino”, una producción de Michelle Alexander.

A pesar de las claras intenciones de parodiar la vida y trayectoria de Medina, Ebelin Ortiz, protagonista del programa, ha dicho en más de una oportunidad que han sacado de contexto la trama. De hecho, la actriz recientemente declaró que Magaly miente sobre los hechos retratados en el proyecto.

Magaly Medina reveló que estuvo cerca de demandar a Michelle Alexander por la miniserie "Magnolia Merino". Foto: composición LR/Del Barrio Producciones/Magaly Medina/Instagram

¿”Magnolia Merino” trata sobre Magaly?

Ahora, en entrevista con Infobae, Ortiz ha vuelto a tocar el tema y ha reafirmado que “Magnolia Merino” no aborda la vida personal de la ‘Urraca’, sino sobre un supuesto alter ego televisivo de la conductora.

“Me basé en el personaje que vende Magaly Medina en televisión. A las nueve de la noche, nos ofrece hasta el día de hoy, porque su forma no cambió nunca, un personaje. Ese personaje es una periodista que es burlona, que agrede con sus comentarios, que expone a personas públicas; y el personaje de ‘Magnolia Merino’ era eso ”, expresó la actriz.

“No estábamos hablando de su vida íntima, no hemos hablado de su hijo. Se creó una historia a partir de un personaje mostrado en TV. Si a ella no le gusta, probablemente es porque se ve reflejada. Ya ese es su problema”, agregó.

Ebelin Ortiz como Magnolia Merino. Foto: Infobae

Magaly se victimiza, según Ortiz

Con lo explicado anteriormente, Ebelin también comentó que los comentarios de Medina tienen una postura similar a los de Gisela Valcárcel.