Ebelin Ortiz defiende a “Magnolia Merino”: “Magaly da una información que no es la real”

La ‘guerra’ entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel es un tema de larga data. No obstante, reflotó en los últimos días tras los comentarios de ‘La señito’ en “El gran show”. Como era de esperarse, ‘La Urraca’ no pasó por alto la situación y aprovechó en sacar a la luz diversos detalles. Entre ellos, la periodista recordó a sus televidentes la serie “Magnolia Merino”.

Por si no lo sabías, Michelle Alexander estrenó, en 2008, la controversial producción de televisión, en la cual se hizo una parodia de la vida y carrera de la conductora de “Magaly TV la firme”. La trama fue protagonizada por Ebelin Ortiz y, en un giro de tuerca, la actriz también fue arrastrada a este vórtice de dimes y diretes.

Magaly Medina reveló que estuvo cerca de demandar a Michelle Alexander por la miniserie "Magnolia Merino". Foto: composición LR/Del Barrio Producciones/Magaly Medina/Instagram

En defensa de “Magnolia Merino”

Si bien Ortiz ya había salido a hablar sobre “Magnolia Merino” hace algún tiempo, en “El francotirador” de Jaime Bayly, la artista ha vuelto a comentar sobre el show. Ahora, en entrevista con Infobae, la intérprete justificó el proyecto en cuestión.

“Es muy fácil echarle la culpa al actor de por qué aceptó, pero espérense un ratito, las cosas no funcionan así. Yo, como actriz, vi una oportunidad de hacer un personaje que me parecía rico por sus características. Lo hice y ya está”, inició Ebelin.

En ese sentido, explicó que los planes de hacer la serie llegaron mucho antes de que Medina fuera enjuiciada: “Magaly da una información que no es la real, siempre tiene una parte de mentira lo que dice. Sus seguidores sencillamente van a creer lo que está diciendo”.

Cuando se le consultó si sentía culpa alguna por haber llevado a la ficción al mencionado personaje, la actriz reveló lo siguiente: “No me arrepiento, en lo absoluto. Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría porque para mí todo es una oportunidad. Todo. Además, si yo no lo hubiera aceptado, lo hubiera aceptado otra actriz porque esa serie se iba a hacer”.