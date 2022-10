“House of the dragon”: Alicent representa al patriarcado, según Olivia Cooke

“House of the dragon” lanzará su octavo episodio en HBO Max este 9 de octubre. Los fans no podrían estar más emocionados por ver cómo evoluciona la rivalidad entre Alicent y Rhaenyra, así como el desarrollo de la gran guerra conocida como la ‘Danza de los dragones’.

En “The official Game of thrones podcast: House of the dragon”, Olivia Cooke explicó que la reina era educada de manera muy tradicional, en la que dominaba el patriarcado, mientras que la princesa rechazaba que las mujeres se limiten a cumplir las reglas y a satisfacer al reino.

“Alicent se siente como si hubiera estado acorralada durante tanto tiempo (...). Constantemente tiene que mirar a alguien que representa algo que ella nunca podrá tener: libertad y poder. Para ella, Rhaenyra no sabe cómo usarlo”, contó al medio.

“Alicent es firme en el patriarcado, en donde siente que ese es el orden de las cosas, y así es cómo un reino debe ser gobernado”, enfatizó. Así resaltó la diferencia entre un mandato progresista por parte de la princesa.

La versión adulta de Alicent llegó a "House of the dragon" en el capítulo 5. Foto: HBO Max

¿De qué trata “House of the dragon”?

Basada en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, la historia se remonta 300 años para contarnos qué pasó con la casa Targaryen y sus enfrentamientos antes de que la Danza de los Dragones llegue al reino.