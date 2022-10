“House of the dragon”, capítulo 8 EN VIVO: ¿a qué hora se estrena en HBO Max?

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, está cada vez más cerca de mostrarnos la ‘Danza de los dragones’. Los bandos ya están definidos y solo queda esperar el detonante en los siguientes episodios.

El estreno del octavo episodio en HBO Max tiene emocionados a todos los fans porque será decisivo para el desarrollo de la historia. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Qué pasó en el capítulo 7 de “House of the dragon”?

La amistad entre Rhaenyra y Alicent terminó por evaporarse luego de que los hijos de la primera fueran acusados de bastardos en frente de todos. Como producto de este enfrentamiento, Aemond perdió un ojo, pero logró domar al dragón Vhagar.

En los últimos minutos vimos la muerte orquestada de Laenor Velaryon, quien realmente huyó con su pareja a rumbo desconocido. Al mismo tiempo, Rhaenyra se unió en matrimonio con Daemon para fortalecer su alianza.

Rhaenyra y Daemon deciden unirse como pareja. Foto: captura de HBO

“House of the dragon”, capítulo 8: fecha de estreno y horario

El capítulo 8 de “House of the dragon” llegará a HBO Max este domingo 9 de octubre. Cada país cuenta con diferentes horas de estreno, por lo que te compartimos la lista completa del horario:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Cómo puedo ver el capítulo 8 de “House of the dragon”?

“House of the dragon” solo está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Para ver los capítulos, debes tener una suscripción, cuyos precio inicia desde los S/ 19,90.

¿Quiénes forman parte del elenco de “House of the dragon”?

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon.

Avance de “House of the dragon” 1x08