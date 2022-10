Carmen Aub: “Rutila Casillas es mi alter ego”

La actriz mexicana Carmen Aub, sin duda, alcanzó la internacionalización cuando interpretó a Rutila Casillas, hija de Aurelio Casillas, en la exitosa seria El Señor de los Cielos que protagonizó Rafael Amaya.

En dicha producción, Aub, prácticamente creció actoralmente, pues los espectadores vieron su transformación de adolescente a mujer en un personaje que fue destacando por ser muy guerrero, aferrado y coqueto.

Hoy, la mexicana de 32 años viene asentándose como conductora y lo hace en el espacio de conversación ‘Con Carmen’ (E! Entertainment) que acaba de estrenar su segunda temporada y que reúne a celebridades y expertos reflexionando sobre la importancia de derribar estereotipos y promover una sociedad cada vez más inclusiva con el empoderamiento femenino como bandera.

“Tocamos temas más diversos, más cotidianos. Podemos ir de la muerte, a las mascotas, al dinero, a la sexualidad. Todos son tabú y relevantes en la sociedad de hoy.Esta vez, mis invitados son presenciales y, la verdad, eso ayuda a que entremos en confianza, sin filtros y suma mucho en un espacio de conversación”.

Escena. La actriz junto a Rafael Amaya. Foto: difusión

—Se anunció que esta temporada trae una versión podcast que busca potenciar el empoderamiento a la mujer y darles voz. ¿Es así?

—Sí. En el podcast tocamos temas distintos al programa donde podemos profundizar más. En el podcast son más cortos y con solo un invitado, con temas que nos van a abrir los ojos a diversas perspectivas.

—¿Qué sientes por Rutila Casillas?

—Es mi alter ego. En vez de frustrarme y decir ‘Ay, si he hecho otras cosas, ¿por qué solo me reconocen por Rutila?. No, la verdad que le agradezco. Me abrió tantas puertas , además, el público me vio crecer con Rutila, vió mi evolución artística y personal y que me diera a conocer, solo me genera agradecimiento por Rutila.

—Nadie niega que El señor de los cielos ha tenido un éxito abrumador y se espera una octava temporada. Sin embargo, hay voces en contra de las narcoseries.

—Yo creo que cuando las personas dicen ‘Están empoderando a los narcos’, digo es que estas agarrando el mensaje incorrecto porque lo yo veo es a una Rutila que se la pasa llorando porque le matan a todo el mundo, se la pasa huyendo, sin tener una vida normal. Entonces,cuando dicen ‘Hay que buena vida’, les respondo que ni los narcos son así de guapos, ni es la vida que quisiera llevar.