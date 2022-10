Harold Perrineau: “Las películas de terror no me gustan, pero el suspenso me interesa”

A Harold Perrineau, lo hemos visto como un narrador parapléjico en el drama de HBO ‘Oz ' y como Michael Dawson el padre trágico y artista frustrado en la histórica ‘Lost’. Ahora, acaba de estrenarse como protagonista de ‘From’, la nueva serie de Universal + (domingos, 8.30pm), donde interpreta al sheriff de un misterioso pueblo que atrapa a todos los que entran y donde sus residentes luchan por sobrevivir a las amenazas del bosque y sus aterradoras criaturas. Conversamos con el actor estadounidense a través del Zoom.

Te has convertido en un personaje protagónico en películas de suspenso y terror. Pero, ¿Cuál ha sido tu relación personal con estos géneros? ¿Te gustan estas historias?

Personalmente no me gustan las películas de terror, no son mis favoritas, pero el suspenso y el thriller me interesan mucho, por la manera cómo las personas responden a sus propios miedos y cómo reaccionan cuando las cosas están muy desesperantes. Toman buenas y malas decisiones van de arriba abajo, de abajo a atrás y eso es interesante de ver. Siempre me pongo en esa posición ¿Qué haría yo? ¿Qué hago si se va a estrellar mi avión? ¿Me gusta ser parte de esto? o ¿cómo sobrevivo? Siempre me hago esas preguntas.

¿Cómo describirías a tu personaje, el sheriff Boyd Stevens en ‘From’?

Es un sin sentido, como que toda su vida ha sido torturado, acechado por los monstruos y en verdad quiere proteger a todo el mundo. Pienso, que lo que lo hace un hombre duro es que tiene un corazón de oro y hace lo mejor que puede para mantener a salvo a su comunidad. Quiere salvar a todo el mundo que pueda, y tal vez no lo hace, pero es quien es él, un hombre de servicio, quiere servir a su comunidad al tope de sus habilidades.

¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con algunos productores de ‘Lost’ como Jack Bender? ¿Crees que las series tienen similitudes con el universo de Stephen King?

Primero me encanta trabajar con ellos, conozco lo que hacen, sé cuán duro trabajan, sé que sus historias siempre van a ser buenas y por eso confío mucho en ellos. En cuanto a similitudes, hay muchas: estamos alejados en un lugar que no se entiende, no tenemos cómo salir, las cosas que pasan no tienen sentido, pero ambos tienen distintos aspectos. Creo que eso es algo constante en el territorio de horror con los monstruos reales, creo que hay una diferencia de ese tipo de películas o series. Pero las similitudes son que siempre estamos hablando de seres humanos y personas y eso hace que la serie sea muy buena. Cuando te involucras o empatizas con dos o tres personajes, eso lo hace más divertido y entretenido, te dan ganas de seguir viendo y creo que los productores saben hacer eso. Stephen King siempre ha sido un buen escritor, lo que escribe no solo son cosas terroríficas en el exterior sino en el interior de las personas y eso siempre va a ser interesante de explotar.

¿Qué tanto dificultó o sumó, el hecho de que grabaran en la pandemia?

Sonará extraño pero la pandemia terminó siendo muy útil en mucho con lo que estábamos batallando en la cuarentena: estar encerrados con normas, conocer lo que era el virus, que no sabías lo que te iba a hacer, cómo te iba a afectar. Todo era nuevo para averiguar y eso transfirió bastante fácil al frente, porque es exactamente lo que hacemos en la serie, estamos encerrados, hay un monstruo afuera, no lo entendemos para nada. Solo sabemos que asusta y la forma como la gente reacciona frente a él es distinta. Unos dicen: encerremonos y otros dicen tenemos el derecho de no encerrarnos, tenemos libertad y bueno de esta forma estos dos grupos juntos tienen que enfrentar la amenaza que está afuera. Y por eso creo que fue bastante fácil por la pandemia saltar directamente a la historia.