Gisela Valcárcel en “Betty, la fea”: ¿en qué capítulo tiene un cameo la conductora?

Hay una telenovela que ha marcado éxito en Colombia y en cuanto país se haya emitido: “Yo soy Betty, la fea”. Con un lanzamiento en 1999, la ficción creada por Fernando Gaitán se ha mantenido en el tiempo gracias a sus eternos fanáticos que no dejan que pase de moda.

Con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello de protagonistas, Gaitán tuvo la idea de invitar a personajes especiales para que sean parte de su obra. Ese es el caso de la peruana Gisela Valcárcel, quien ofreció un cameo junto a Beatriz Pinzón Solano.

El capítulo de Gisela Valcárcel en “Betty, la fea”

En “Yo soy Betty, la fea”, capítulo 88, vemos a Beatriz acompañando a Armando Mendoza a un desfile de modas. Seguidos por Patricia Fernández, de lejos, ambos llegan al show y se encuentran con las modelos del lugar.

Luego de que Betty fuera a llamar por teléfono a su padre, se topa de regreso con Gisela, quien le pregunta por Hugo Lombardi. Tras conversar, la conductora la deja, pero se queda al ver cómo Patricia Fernández le habla de mala manera.

Con el desfile finalizado, ambas mujeres se vuelven a ver y Valcárcel le cuenta a Betty una anécdota sobre su debut televisivo.

“Al primer casting que asistí fui tan cambiada que me di cuenta de que no era yo. Me saqué los zapatos y hablé con los directivos. Uno debe ir por la vida siendo luz. Betty, saca la luz que todos tenemos, el resto es fácil, pero debes cambiar tú primero”, le dice la conductora.

Gisela Valcárcel y su aparición en "Yo soy Betty, la fea". Foto: composición LR/RCN

Gisela Valcárcel recordó su paso por “Betty, la fea”

En el 2020, Gisela publicó una foto inédita del detrás de cámaras de “Yo soy Betty, la fea”. En la imagen, publicada en su cuenta de Instagram, se le ve a la presentadora junto a Ana María Orozco, Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello.

Gisela Valcárcel revivió su paso por "Betty, la fea". Foto: @giselavalcarcelperu/Instagram

“Ustedes la hicieron una de mis favoritas durante esta cuarentena. Aquí una foto con el maravilloso equipo de ‘Yo soy Betty, la fea’”, mencionó.