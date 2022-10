“Los anillos de poder” en Amazon: ¿Por qué nunca será como “Game of thrones”?

“El señor de los anillos: los anillos de poder”, la serie más exitosa de Amazon Prime Video, llegó para expandir la historia de la trilogía cinematográfica dirigida por George R. R. Martin. El resultado no ha dejado indiferente a ningún fanático.

Si bien los primeros capítulos no convencieron a todos los fans, el sexto episodio titulado “Udûn” demostró que tiene todo para cumplir con las expectativas más altas. Sin embargo, el programa no deja de ser comparado con “Game of thrones” y “House of the dragon”.

“Hay tanta oscuridad en el mundo. Inclinarse hacia la luz fue otra cosa que realmente atrajo a todos (...) Es esperanzador, tiene luz y puede ser visto por toda la familia. Muchas personas han crecido con esta literatura, y queríamos que esta serie sirviera de recompensa para las nuevas generaciones de amantes de Tolkien”, dijo la presidenta de Amazon Studios, Jennifer Salke, a Variety.

En cuanto a las comparativas con “Game of thrones”, la ejecutiva dijo que si tienes la edad suficiente para leer los libros, tienes la edad suficiente para ver la serie. “Sabíamos desde el principio que este no era nuestro ‘Juego de tronos’”, finalizó.

La serie de "El señor de los anillos" tiene grandes planes. Foto: composición LR / Amazon

¿De qué trata “Los anillos de poder”?

Ambientada en la Segunda Edad del Sol, la historia nos muestra la era en que se forjaron grandes poderes. Asimismo, revela qué héroes fueron puestos a prueba y cómo la esperanza casi muere tras la aparición del terrible Sauron.