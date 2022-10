Guy Ecker: “Hay que tener conciencia, saber qué mensaje damos”

‘El señor de los cielos’, la serie basada en la vida y captura del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, volvió a Telemundo con su sexta temporada. Se trata de unos de los guiones más longevos de la televisión latina ya que, actualmente, presentaron la temporada 8 con el regreso del protagonista Rafael Amaya como ‘Aurelio Casillas’ personaje que salió de la serie ya que el actor no podía seguir interpretando porque ingresó a rehabilitación. Ahora, el actor brasileño, Guy Ecker da vida a un agente de la DEA.

“Yo creo que el género del narcotráfico, obviamente, tiene mucho atractivo para el público. El narcotráfico en todo el mundo, de una manera u otra, ha afectado a las personas. Entonces, hay mucha curiosidad al respecto, uno escucha hablar de gente como El Chapo o de Pablo Escobar y hay tanto, todo un misterio alrededor de estos personajes: Cómo viven, qué hacen con su dinero, cómo será de extravagante su vida con bodegas de dinero”, dice Ecker por Zoom sobre el éxito de audiencia en tiempos de streaming.

Su ingreso como el agente ‘Joe Navarro’ fue anunciado como su regreso a la televisión. Luego, el actor de ‘Salomé’ grabó también para Telemundo la telenovela ‘Parientes a la fuerza’. “El señor de los cielos’ es una serie y hay una diferencia. No es melodramático, esto es una serie de acción. Es algo diferente para mí como actor y la gente no está acostumbrada a verme de esa manera, pero cuando me invitaron lo acepté con muchas ganas porque me encanta ese tipo de trabajo. Visualmente, mi personaje también es muy distinto a lo que estaba acostumbrado, tengo el pelo cortito, pintado gris, con barba”, comenta y agrega que, a pesar de haber actuado en la serie estadounidense Las Vegas, tomó clases de manejo de armas.

“Hice en México un aprendizaje con un grupo, extensivo, de cómo manejar armas, cómo caminar con una pistola, cómo acostarte y disparar acostado, cómo manejarte en un edificio moviéndote de puerta a puerta. Hicimos todo ese entrenamiento y me encantó. Era muy importante para que los personaje se vean creíbles”, cuenta, pero no estuvo libre de sufrir un accidente en las escenas de persecución, tal como señaló hace unos días. “En una escena brincó un pedazo de pólvora y se me enterró en el ojo. Tuve que ir al hospital a qué me lo quitarán. Afortunadamente no pasó a mayores”.

Para Ecker- quien posteó una fotografía caracterizando al agente de la DEA con la pregunta ‘¿De qué lado estás?’- los guiones han cambiado y se han alejado de lo tradicional de buscar “un bueno y un malo”, pero sin que esto signifique hacer apología. “Hoy día creo que las series tratan de trabajar mucho en el área gris. No sé si es la palabra, pero creo que tratan de humanizar, de mostrar que no solo es malo porque nació malo sino, porque algo lo llevó a ser eso, intentan entender la psicología de estos personajes. Pero para mí, el mensaje siempre tiene que ser claro en el sentido de que... el narcotráfico no es bueno y la ley sí”.

La trascendencia de series como ‘La reina del sur’, producida ahora por Kate del Castillo con quien actuó en La Mentira, supone un momento importante para la ficción de Latinoamérica. “Para mí es maravilloso que estén abriendo las pantallas para todo tipo de producciones, pero siempre hay que tener conciencia con respecto a lo que uno está haciendo, saber qué mensaje le estamos dando al público”.