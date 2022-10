Cine y series 03 OCT 2022 | 16:34 h

“House of the dragon” 1x07: fans se quejan de la oscuridad del capítulo

El séptimo episodio de “House of the dragon” fue sorprendente. Lastimosamente, no se pudo apreciar mucho por lo oscuro de las escenas y varios fans tuvieron que subirle al brillo para solucionarlo.

"House of the dragon" repite un error de "Game of thrones" en su séptimo episodio. Foto: composición LR / HBO