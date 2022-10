Si ya viste “Dahmer” en Netflix o ya acabaste el capítulo 7 de “House of the dragon” y ahora no sabes qué ver, ¿qué te parece ir al cine? Descuida, no pienses que te gastarás un dineral en las entradas y en la canchita, porque tenemos una excelente noticia para ti: locales a nivel nacional tendrán una promoción de entradas a solo 6 soles . Sí, así como lo lees.

El descuento llega gracias al regreso de ‘La fiesta del cine’, una celebración en la cual diversas cadenas pondrán su cartelera a precios mínimos, con el fin de que no te pierdas las producciones que tanto has querido ver.

La oferta aplica para los formatos de sala regulares 2D, XTreme y XD. Foto: Carlos Contreras/La República

Detalles de la compra

En primer lugar, debes saber que podrás ir a ver las películas este jueves 6 y viernes 7 de octubre , mientras que la preventa inicia desde mañana 4 de octubre. En cuanto a las cadenas que se unen a este anuncio, están Cinemark, Cineplanet, Cinepolis, Cinerama, UVK, Movie Time y Cine Star, según informa Perú Retail.

Respecto a los precios, el portal detalla que los formatos considerados para el costo de 6 soles son XD, Xtreme y XD. En contraste, los servicios especiales 3D, 4XD y prime se podrán conseguir a mitad de precio. Asimismo, también habrá ofertas en la confitería de cada local.

Se espera que las cintas a disfrutar sean de toda la cartelera completa, sin restricción alguna, salvo las que estén en preventa (tal como pasó con la primera edición de La fiesta del cine).

Sin embargo, es importante precisar que las cadenas modifican su oferta fílmica sin previo aviso, por lo cual debes esperar hasta mañana para saber qué largometrajes podrás ver.