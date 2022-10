“House of the dragon”, capítulo 7: ¿a qué hora ver su estreno en HBO Max?

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max para expandir el universo de dragones y guerras medievales. Con seis capítulos encima, los fanáticos están a la expectativa de lo que pasará con sus personajes favoritos. Todo parece indicar que el séptimo episodio será clave en el desarrollo de la serie.

A fin de que no te lo pierdas, te compartimos todos los detalles.

Avance de “House of the dragon” 1x07

“House of the dragon”, capítulo 7: horario por países

Honduras ► 7.00 p. m.

Nicaragua ► 7.00 p. m.

El Salvador ► 7.00 p. m.

Guatemala ► 7.00 p. m.

Perú ► 8.00 p. m.

México ► 8.00 p. m.

Colombia ► 8.00 p. m.

Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile 9.00 p. m.

Venezuela 9.00 p. m.

Bolivia 9.00 p. m.

República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina ► 10.00 p. m.

Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Dónde puedo ver el nuevo episodio de “House of the dragon”?

Así como “Game of thrones”, “House of the dragon” se encuentra disponible en exclusiva a través de HBO Max. Para acceder al contenido, solo debes suscribirte al servicio de streaming, cuyos precios inician desde los S/ 19,90.

¿Quiénes forman parte del elenco de “House of the dragon”?