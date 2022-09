Doug Jones y Sam Richardson: “Estar en Abracadabra 2 es surreal”

Existen películas del culto infantil como ‘Abracadabra’, que son difíciles de olvidar y que por lo mismo, los fanáticos se emocionan cuando se anuncia una secuela.

Es así que, casi 30 años después, Disney + estrenará hoy ‘Abracadabra 2′ con sus mismas protagonistas las brujas Sanderson: Sarah (Sarah Jessica Parker), Winifred (Bette Midley) y Mary (Khaty Najimy), además de Doug Jones como Billy Butcherson y un elenco de jóvenes figuras, como Sam Richardson en el personaje de Gilbert.

“Interpreté a Billy por primera vez cuando tenía 32 años, ahora tengo 62. Cuando entré al set para esta segunda parte, tenía que subir y bajar las escaleras tambaléandome, persiguiendo a Gilbert y era como que ¡Wow! Esto era más fácil hace 30 años”, cuenta entre risas el actor Doug Jones a través del Zoom en entrevista exclusiva con La República.

Para él, volver a interpretar al simpático zombie ha sido un regocijo. “El personaje volvió a mí inmediatamente. Ha pasado muy poco tiempo para él. Billy volvió a caerse en su tumba y despierta 29 años después, pero son como minutos que han pasado. Pero, ahora él escucha la leyenda que ha sobrevivido sobre lo que pasó entre él y Winifred y dice: “Espera, eso no es para nada lo que pasó”, quiere arreglar los hechos, la narrativa. Ese es un elemento que me ha gustado desentrañar en esta película”, dice.

Doug Jones como el zombie Billy Butcherson. Foto: difusión

El actor estadounidense es especialista en interpretaciones que requieren de una complicada caracterización. Entre sus trabajos más detacados figura la interpretación del hombre anfibio en la película ganadora del Óscar ‘La forma del agua’. Pero, Billy tiene un lugar especial en su carrera.

— ¿Estuviste seguro de que la segunda parte de Abracadabra estaría a la altura de la primera? ¿Cómo fue la reunión con tus colegas Sara Jessica Parker, Bette Midley y Kathy Najimy?

— Justo porque se tomó tanto tiempo en hacer la secuela, que en realidad teníamos esta idea de que fuera perfecta y que satisficiera a todo el mundo incluyendo al cast, espectadores, director y escritores. Así que, en verdad, fue una reunión adorable. Yo no había visto a nadie desde 1993 en la premiere de la película, así que estar en el set con ellas fue ¡Ohhh!!…y nadie era diferente, eso fue lo raro. Las brujas y yo nos veíamos igual. Al menos yo tengo una máscara detrás de la cual me puedo esconder, pero esas mujeres se ven más jóvenes y vibrantes que nunca. Es muy surreal, y me preguntaba siempre ¿cuánto tiempo ha pasado?- responde Jones quien en paralelo participa en la quinta temporada de ‘What We Do in the Shadows’ y ‘Star Trek Discovery’. “Así que se viene más aventura espacial con el capitán Saru”, dice.

Fan de fans

Sentado junto a Doug Jones, aparece al otro lado del zoom , el actor Sam Richardson, una de las estrellas emergentes que se viene abriendo camino en la meca y que ahora en ‘Abracadabra 2 ' interpreta a Gilbert, uno de los nuevos personajes.

Sam Richardson como el inquieto Gilbert. Foto: difusión

Recordado por su papel como Richard Splett en la serie de comedia política de HBO’Veep’ y ahora mismo como coprotagonista en ‘The Afterparty’ (Apple Tv), para Richardson participar en ‘Abracadabra 2′ es un sueño.

“Yo crecí viendo y amando la película, así que tener la oportunidad de ser un personaje en la nueva versión, trabajar con Doug y el cast original es surreal, aún no puedo creer”, dice.