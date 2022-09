Más oscura y perversa que “Dahmer”: así es la obra maestra de HBO Max

Hay siete pecados capitales: la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Las vemos en todas partes y las toleramos. Ese no es el caso de John Doe (Kevin Spacey), el asesino serial que emprende una sanguinaria cruzada para castigar a los transgresores y dejar constancia de la decadente moralidad en la humanidad.

Así como los detectives William Somerset (Morgan Freeman) y David Mills (Brad Pitt), vamos destramando el plan maestro del psicópata y no es hasta los minutos finales que comprendemos su obra. Nos gustaría pensar que estos monstruos son criaturas sobrenaturales y no como nosotros, pero la película “Seven” nos recuerda que la realidad es otra.

¿La oscuridad no existe, sino que solo es la ausencia de luz? El director David Fincher parece querer demostrar lo contrario. Su mundo de sombras, melancólico y desasosegante atmósfera se volvió escenario para tentar la moral del hombre postmoderno.

El nihilismo pisa fuerte en cada secuencia, mientras que la ilusión de una utopía parece sofocarse entre los claroscuros que solo el género noir puede ofrecer en escena. Esta visión del cineasta ha sido tildada de pesimista y cínica, aunque nunca derrotista.

Guillermo del Toro no quiso dirigir la película porque era muy oscura y varios actores rechazaron protagonizarla por las mismas razones. Incluso, los directivos de New Line intentaron cambiar el desenlace de la historia, pero ahora no podemos imaginar el más mínimo cambio que arruine su perfecto acabado.

Han pasado 27 años desde el estreno de “Seven” y pareciera que el tiempo no le ha pasado por encima. Sigue siendo tan poderosa y provocativa como la primera vez. Aunque conozcamos su final, el shock que provocó prevalece y la resolución aún nos estremece.

La cinta se encuentra disponible en HBO Max.