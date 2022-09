“Mindhunter”: ¿quién es Ed Kemper, el asesino que se burló de la policía y nunca se arrepintió?

El éxito de “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” es innegable en Netflix. Con el streaming anunciando que tiene hasta el momento más de 190 millones de horas de visualización, la trama con Evan Peters como el asesino serial está gustando al público, el mismo que está interesado en saber más sobre este personaje.

Pero el éxito de “Dahmer” también ha servido para que series y películas de la misma temática revivan entre los televidentes. Este es el caso de “Mindhunter”, historia dirigida por el aclamado cineasta David Fincher y que nos lleva a través de la mente de estos criminales.

“Mindhunter” y Ed Kemper: ¿quién es el asesino que se burló de la policía?

En la serie, dos agentes del FBI se reúnen con asesinos encarcelados para desarrollar perfiles psicológicos de criminales. Con el paso de los capítulos, los agentes conocen a Ed Kemper (Cameron Britton), personaje que, si bien puede parecer tranquilo, guarda una mente siniestra y carece de remordimientos.

Incluyendo frases reales dichas por el asesino, “Mindhunter” nos presenta con detalle a Kemper, hombre que mató a sus abuelos cuando era adolescente, a su madre y a varias jóvenes en la década de los 70.

Cameron Britton dio vida a Edmund Kemper en "Mindhunter". Foto: Netflix

Entre mayo de 1972 hasta abril de 1973, Ed Kemper secuestró, mató y profanó a ocho personas, todo esto antes de que él mismo se entregara a la policía.

En el libro “The encyclopedia of serial killers” de Michael Newton, se expone cómo Kemper se ‘dejó atrapar’ por las autoridades, los mismos que eran amigos del hombre de poco más de dos metros y poseedor de una gran inteligencia.

Luego de matar a su madre, Clarnell Kemper Strandberg, Ed salió de su casa y manejó por una carretera en Pueblo, Colorado. Tras detenerse, llamó a un oficial de policía que conocía y confesó todos los delitos. “Ellos no me iban a encontrar, así que me tuve que entregar. Insistí porque no me creían”, indicó.

“Soy alguien que ha sido un asesino por casi 20 años. Viví como una persona común la mayor parte de mi vida, a pesar de que estaba viviendo una vida paralela muy enferma”, dijo el hombre en un especial llamado “Serial killers documentaries”.

La inquietante transformación de Cameron Britton para ser Ed Kemper

Ed Kemper está vivo: ¿dónde está el asesino?

De acuerdo al portal Vulture, Kemper está encarcelado en el Centro Médico de California en Vacaville. Desde su condena de cadena perpetua en 1974, se le ha sido negada la libertad condicional en más de una oportunidad. La última vez fue en 2017.

En dicho año, uno de sus hermanos habló con Daily Mail y expuso el temor de su familia ante una posible salida del asesino. “Creemos que nunca le ha dicho a nadie la verdad sobre las cosas que hizo. Si lo ha hecho, solo dijo un 20%”, compartió.

Ed Kemper volverá a ser elegible para libertad condicional en 2024.