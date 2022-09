El lado oscuro de “Los magníficos”: Mr. T vs. ‘Hannibal’, la guerra de egos que mató la serie

La TV de los 80 estuvo dominada por “Los magníficos”, una serie de televisión que logró gran fama entre los espectadores no necesariamente por su trama, sino por sus carismáticos protagonistas: ‘Faz’ Peck, el ‘Loco Murdock’, el coronel ‘Hannibal’ Smith y el inolvidable Mario Baracus. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, cualquier luz de amistad se disolvía rápidamente.

Baracus y Smith fueron llevados a la ficción por los actores Mr. T y George Peppard. Su enemistad no se mantuvo en el terreno de la presunción por mucho tiempo, pues su complicada relación salió a flote prácticamente desde el inicio de la producción.

Una persona no tan agradable para trabajar

Según relata Infobae, Peppard, quien tenía bajo sus brazos éxitos como “Breakfast at Tiffany’s”, solía hacer alarde de su gran trayectoria actoral. Con aquel precedente, intentó destacarse por encima de sus colegas cada vez que podía. Inevitablemente, los roces con sus compañeros se hicieron más frecuentes.

De hecho, el propio Dwight Schultz (el ‘Loco Murdock’ de la serie) expuso este detalle hace algunos años: “Fue un profesional extraordinario. El primer día en el que entré al set de ‘Brigada A’, fui al salón de maquillaje y me dio la mano: ‘Soy George Peppard y no soy un hombre muy agradable’, me dijo”.

Aquel hecho también se trasladó al rodaje. “Si no le gustaba una parte del guion, lo marcaba bien temprano y anticipaba: ‘Esto es lo único que voy a decir’. Y obviamente tus líneas dependían íntegramente de lo que él decidía en esa página”, dio a conocer su excompañero.

"Los magníficos" es una de las series más famosas de la TV de los 80. Foto: Guioteca

Una guerra de egos

Los momentos más tensos se dieron con Mr. T. Ello se evidenció aún más cuando “Los magníficos” se convirtió en todo un hit de la pantalla chica. En el punto de mayor auge del programa, Mario Baracus era el personaje favorito de los niños y adolescentes, mientras que ‘Hannibal’ Smith estaba relegado en popularidad.

Por supuesto, este hecho acentuó las hostilidades en el set de rodaje, sobre todo entre los mencionados intérpretes. Así, Peppard decidió reducir sus horas de grabación, por lo cual Mr. T llevó sus quejas a la producción del show para que todos reciban un trato igualitario.

Hacia la recta final de la serie, ambos artistas ni se hablaban. Aun así, el equipo detrás del título hizo todo lo posible para continuar con la trama, pero se dieron cuenta de que se iba tornando en una tarea titánica.

Las asperezas terminaron por desgastar todavía más el ambiente laboral. Ni siquiera la participación inesperada del actor Robert Vaughn pudo evitar lo que muchos no querían ver: la cancelación de “Los magníficos”.

Así, sin más, la producción optó por no extender la trama y la serie tuvo un abrupto final en 1987, tras emitir el último capítulo de su temporada 5.