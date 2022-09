Son varias las series clásicas que han logrado un espacio en la televisión internacional. Casos como los de “Mi bella genio”, “Hechizada” y más son ejemplos claros de que hay historias que han logrado perdurar en el tiempo. Si las tramas lo han hecho, muchas veces, sus actores y actrices también.

Este es el caso de Melissa Sue Anderson, intérprete que fue parte del reparto de “La familia Ingalls”, ficción de los años 70 en la que dio vida a Mary Ingalls. El último lunes 26 de septiembre, la actriz cumplió 60 años, fecha que sirvió para recodar su paso por el programa, pero también, para revivir una de las situaciones más comentadas en torno al elenco que integró.

¿Qué pasó con Melissa Sue Anderson?

En “La familia Ingalls”, Anderson fue Mary, quizás uno de los personajes con más momentos dramáticos en el show: casi muere, tuvo que afrontar el fallecimiento de su hermano e hijo y perdió la vista.

Tras la cancelación de la serie, todos los actores siguieron con sus carreras- Melissa Sue Anderson tomó otro camino Foto: composición/ABC

Con el final de la serie, la actriz fue parte de “La isla de la fantasía”, “The love boat”, “The new Alfred Hitchcock presents”, “10.5: Apocalypse” y más.

¿Por qué Melissa Sue Anderson se alejó del reparto de “La familia Ingalls”?

Luego de dejar sus personajes, cada actor de “La familia Ingalls” tomó caminos separados, pero a lo largo de los años se les ha visto compartiendo momentos juntos, reuniones por el aniversario de show, etc.

Si bien la mayoría va a estos encuentros, quien no asiste es Melissa Sue Anderson. La razón de su alejamiento al reparto no nacería luego del final de la serie, sino durante las grabaciones. Gracias a los archivos en línea de la revista People, en una entrevista que se le hace 1981, ella confesó por qué no entabló mayor relación con sus compañeros.

“Soy reservada y disfruto mi soledad. Mantenerme alejada es la única manera que tengo para trabajar con personas que serán cercanas a mí por mucho tiempo sin discutir. No estoy enojada con ninguno de ellos, pero mi carrera me la tomo en serio”, compartió.

Gran sorpresa causó cuando, en el 2010, la actriz lanzó sus memorias, llamadas “Melissa Sue Anderson way I see it: a look back at my life on little house”. Aquí, no nombró a su compañera de serie Melissa Gilbert, de quien se dijo nunca fue amiga.

“Honestamente, no tengo muchos recuerdos de nosotras dos. Éramos muy diferentes”, indicó.

Quien sacaría luego su biografía sería Melissa Gilbert. A través de “Prairie tale: a memoir paperback”, la intérprete indicó en el 2010 que la madre de Anderson estaba siempre en el set, por lo que fue complicado entablar una relación de amistad.

“Melissa y su madre eran más privadas y estaban conectadas. Para ella, su madre era su universo. No fue fácil llevarnos bien. Siempre pensé que su reserva nació en el set y fue evidente para todos los que nos venían”, dijo Gilbert.

La última vez que se le vio a Melissa Sue Anderson con el reparto de “La familia Ingalls” fue en el 2014, para el aniversario 40 de la serie. “Es la primera vez que nos vemos todos desde la muerte de Michael Landon”, contó Karen Grassle, actriz que interpretó a Caroline Ingalls.

A inicios del 2021, el reparto entero de “Little house on the praire” se reunió por los 46 años del show, pero Anderson no estuvo presente.