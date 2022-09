Hugh Jackman volverá a ser Wolverine en “Deadpool 3″: Ryan Reynolds confirma fecha de estreno

Variety ha confirmado lo que por mucho tiempo pedían los fans. El medio especializado compartió Hugh Jackman y Ryan Reynolds confirmaron que serán parte de “Deadpool 3″. Con un anuncio a través de sus redes sociales, fanáticos ahora podrán ver una vez más al australiano como Logan.

“Su primera aparición en el UCM necesita ser especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje y encontrar una nueva motivación, lo que significa que cada película de Deadpool debe sobresalir y destacar. ¡Oye, Hugh!, ¿quieres ser Wolverine una vez más?” pregunta Reynolds. “Sí, seguro”, responde Jackman.

El video del anuncio cierra mostrando el logo de “Deadpool 3″ y con un mensaje que dice “Coming Hugh”. Pero no es lo único, se confirmó además la fecha de estreno de la película: 9 de junio de 2024.

Por lo pronto, se sabe que “Deadpool 3″ será dirigida por Shawn Levy y contará con un guion escrito por Wendy Molyneaux y Lizzie Molyneaux-Loegli. Así también, se espera que mantenga su calificación R, pese a estar ahora bajo el mando de Disney.

La saga de "Deadpool" actualmente está desarrollando su tercera película. Foto: Disney

Sobre este tema habló Rhett Reese, uno de los guionistas de la tercera película, en una entrevista con The Playlist.

“Creo que lo mejor es que Marvel nos está apoyando. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que una broma en particular haya hecho que digan: ‘Esto es ir demasiado lejos’. Eso podría suceder, pero hasta este punto no ha sido nada más que apoyo”, aclaró Reese.