Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona que triunfa en Star Wars: ¿en qué otras cintas aparece?

Adria Arjona no solo es conocida por ser hija del cantante Ricardo Arjona. Con tan solo 30 años, Adria ha forjado una carrera actoral en nada menos que en Hollywood y ha colaborado con franquicias como Marvel, Netflix y recientemente con Star Wars en el personaje de Bix Caleen en “Andor”, serie de Disney Plus protagonizada por Diego Luna.

“Andor” de Star Wars presentó nuevos personajes en su estreno en Disney Plus el 21 de septiembre del 2022 y uno de ellos es Bix Caleen (Adria Arjona). Bix es una amiga de Cassian Andor (Diego Luna) que está dispuesta a ayudarlo a pesar de los peligros y riesgos de perderlo todo.

Adria Arjona: películas y series más populares

Star Wars no es la primera película de Disney para Adria Arjona. La hija del reconocido cantante Ricardo Arjona ha participado recientemente en “Morbius”, película de Marvel con Jared Leto, y cuenta con una amplia filmografía desde temprana edad.

A continuación, presentamos las películas y series más populares de Adria Arjona:

“Narcos” (2015): en esta popular serie que abarca la vida de Pablo Escobar, Adria Arjona apareció en el capítulo 2 para interpretar a Helena, una espía de la DEA que se acuesta con los capos de la mafia para reunir información. Mantuvo una relación con el agente Peña (Pedro Pascal).

Adria Arjona como Helena en "Narcos". Foto: Netflix

“Emerald city” (2017): Dorothy Gale, una enfermera de Kansas que se embarca en un viaje hasta Emerald city para encontrarse con un mago que la lleve a casa.

Adria Arjona en "Emerald city" como Dorothy Gale. Foto: NBC

“Good omens” (2019): Adria es Anathema Device, una bruja descendiente de Agnes Nutter y que decide unirse a Crowley y Azirafel para intentar detener el fin del mundo.

Adria Arjona en "Good omens" como Anathema Device. Foto: BBC

“El padre de la novia” (2022): Sofía Herrera, una abogada que anuncia su compromiso con Adán Castillo (Diego Boneta), por lo que sus padres que planeaban divorciarse deciden ocultar su decisión hasta después de la boda. Sin embargo, las cosas no saldrán como pensaban.

Adria Arjona en "El padre de la novia" como Sofía Herrera. Foto: HBO

“Morbius” (2022): en esta película de Marvel, Adria Arjona interpreta a Martine Bandcroft, novia de Morbius (Jared Leto).

Adria Arjona en "Morbius" como Martine Bandcroft, interés amoroso de Morbius (Jared Leto). Foto: Marvel

“Andor” (2022): Bix Caleen, amiga de Cassian Andor (Diego Luna) que no duda en poner en peligro su vida a cambio de salvar a sus seres queridos.

Adria Arjona brilla como Bix Caleen en "Andor" de Star Wars, serie protagonizada por Diego Luna. Foto: Disney Plus

Aunque no se sabe mucho sobre el pasado del personaje de Adria Arjona en “Andor” de Star Wars, Bix ha conquistado a los fans de la saga con tan solo tres capítulos. Sin embargo, estos temen por su destino, ya que en la película “Rogue one: una historia de Star Wars”, Bix no aparece, por lo que el futuro de este personaje continúa siendo un misterio.