“Avatar 2″: ¿por qué James Cameron ‘tiró a la basura’ el guion de la película?

“Avatar: el camino del agua”, dirigida por James Cameron, es una de las películas más esperadas del año. No solo promete revolucionar y sobrepasar los estándares del cine, sino también ser un espectáculo de efectos especiales impresionantes.

La segunda parte tardó 13 años en ver la luz y su realización no fue sencilla porque se grabó en plena pandemia y con varias quejas sobre la duración. En una entrevista para The Times UK, el cineasta reveló también que el guion fue un gran reto.

De acuerdo al cineasta, se sentó con sus escritores para entender por qué la primera entrega de “Avatar” funcionó tan bien antes de comenzar la continuación. “Debíamos descifrar el código de qué diablos había pasado”, enfatizó.

“Todas las cintas funcionan en diferentes niveles: la superficie, temática y el subconsciente. Escribí un guion completo para la secuela, lo leí y me di cuenta de que no llegaba a ese nivel. Entonces, comencé de nuevo y me tomó un año”, explicó.

Kate Winslet dará vida a Ronal en "Avatar 2". Foto: Disney

¿De qué trata “Avatar 2”?

Jake y Neytiri regresarán, pero ya no están solos. Además de un niño Na’vi, el tráiler mostró cómo la pareja cuida a un menor aparentemente humano que debe usar una máscara especial para poder sobrevivir en el planeta.

¿Cuándo se estrena?

La secuela “Avatar: el sentido del agua” tiene agendado su estreno en cines el próximo 16 de diciembre de 2022.