Cadena perpetua para Ryan Grantham por parricidio

Ryan Grantham, actor de la exitosa serie ‘Riverdale’ y ‘El diario de Greg’, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los próximos 14 años, después de admitir que asesinó a su madre y también conspiró para asesinar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según informa The Daily Telegraph.

Grantham, de 24 años, se enteró de su destino en la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver el jueves, más de seis meses después de que se declarara culpable de un cargo de asesinato en segundo grado por matar a su madre, Barbara Waite, de 64 años, en marzo del 2020, a quien disparó en la nuca mientras tocaba el piano.

Al pronunciar la sentencia, la jueza Kathleen Ker describió el caso como trágico y “desgarrador”.

Los fiscales dijeron durante el juicio que después de que Grantham disparó a su madre el 31 de marzo del 2020 en la casa de la familia en Squamish, grabó un video con una cámara GoPro, en el que confesó el asesinato y mostró el cuerpo sin vida de Waite.

“Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo”, dijo Grantham en la grabación.

Después, el actor compró cerveza y marihuana, experimentó con cocteles Molotov y vio Netflix, antes de cubrir el cuerpo de su madre con una sábana y acostarse, según su declaración a la policía.

Una historia de terror

Al día siguiente, dijo Grantham, colgó un rosario en el piano de su madre y colocó velas encendidas alrededor de su cuerpo, antes de cargar su automóvil con tres pistolas, municiones, 12 cocteles molotov, equipo de campamento e indicaciones para llegar a Rideau Cottage, donde vive el primer ministro Justin Trudeau en Ottawa.

Más tarde, el actor confesó a los detectives su plan para matar al primer ministro, y también escribió sobre ello en su diario.

Condujo durante unas horas hacia la residencia de Trudeau, antes de darse la vuelta con la idea de cometer un tiroteo masivo en el puente Lions Gate, o en la Universidad Simon Fraser, donde estudiaba.

Finalmente desistió y condujo hasta el Departamento de Policía de Vancouver y se entregó, diciéndole a un oficial: “Maté a mi madre”.

Durante la sentencia, la jueza Ker calificó de “gracia salvadora” que Grantham tuviera suficiente apego a la realidad y comprensión para no cometer un acto de asesinato en masa.

Advirtió que en los meses previos al asesinato de su madre, el actor estaba en una espiral descendente, que lo vio fumando hierba y viendo videos violentos en la deep web mientras estaba plagado de pensamientos suicidas e ideas homicidas.

Ker también dijo que Grantham parecía verdaderamente arrepentido. En junio, se disculpó por sus acciones y dijo que su madre no se merecía lo que le hizo.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida”, expresó el joven frente a la corte.