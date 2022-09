“Las críticas duelen”: Adam Sandler enfrenta a haters y responde con reflexión de su padre

Con el paso de los años, Adam Sandler ha conseguido cambiar poco a poco la visión que se tiene sobre su humor, uno muchas veces absurdo que le ha costado recibir comentarios negativos. Si bien sus fans gozan de sus historias y tienen sus favoritas, la crítica no. Esto, con el paso del tiempo, le ha pasado factura al intérprete.

Si bien cintas como “Diamantes en bruto” y “Garra” de Netflix han servido para ver a Sandler en otra faceta, el actor concedió recientemente una entrevista donde habla sobre las críticas a su trabajo y cómo las mismas las aprendió a sobrellevar.

“Algunas veces las críticas duelen . Principalmente, porque invito a personas increíbles que quiero a hacer películas conmigo y desearía que no tuvieran que leer cosas feas sobre lo que sea que hayamos hecho. Pero no dejo que me importe. Siempre recuerdo algo que decía mi padre sobre esto”, compartió Sandler al portal AARP.

Adam Sandler en “Garra”

El actor de 56 años mencionó una lección de vida que su padre le dio años atrás, cuando los malos comentarios contra su carrera eran de todos los días.

“Mi padre era un tipo duro. Recuerdo una vez que algo no me salió bien. Creo que no conseguí una audición. Estaba molesto y probablemente avergonzado. Y él dijo: ‘Adam, no siempre puedes ser feliz. No siempre le vas a gustar a la gente. Vas a fracasar’. Le respondí: ‘Pero solo quiero ser feliz. No quiero toda esa otra basura’. Él dijo: ‘En realidad, no sabrás que eres feliz si no sientes esas otras cosas que te molestan’”, comentó.

Con una carrera con altibajos, pero con películas que a su público le han gustado, Adam Sandler se alista para entrenar nuevas cintas. Ellas son: “Murder mystery 2″, “You are so not invited to my bat mitzvah” y “Spaceman”.