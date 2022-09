“Showgirls”, la película erótica que Hollywood detestó, ¿injustamente criticada?

La historia detrás de una película que debió llevar a su protagonista al éxito. En 1995, el director Paul Verhoeven decidió volver a explorar una trama de corte erótico. “Showgirls” fue la cinta que lo reunió nuevamente con el guionista Joe Eszterhas, con quien dio vida a “Bajos instintos” en 1992.

Con Kyle MacLachlan y Gina Gershon en el reparto, el cineasta convocó a un casting en el que nombres como Drew Barrymore, Madonna y Sharon Stone estuvieron presentes. El papel protagónico se le dio a Elizabeth Berkley, de solo 23 años, quien para ese entonces había sido estrella de “Salvados por la campana”.

“Showgirls”, una trama odiada

La película nos lleva a conocer a Nomi Malone, una joven llena de sueños que llega a Las Vegas con la intención de convertirse en una bailarina exótica. Con el paso de las escenas, vemos que ella se da cuenta de que ser una estrella no es fácil y deberá empezar desde cero antes de ser reconocida. Las drogas, la envidia, la amistad, el amor y más serán parte de su camino al triunfo.

Si bien podría ser un argumento más, con una exestrella infantil de protagonista, lo que se le criticó a “Showgirls” fue el alto contenido erótico, el mismo que Verhoeven explotó, y a su exageración de la realidad. Sus escenas llevaron a Berkley a ser la que cargue el peso de la crítica.

Elizabeth Berkley logró fama con su participación en "Salvados por la campana". Foto: Metro-Goldwyn-Maye

“En este momento, puedo hablar cómo la mujer que hizo una película y entregó todo de ella. En 1995 las cosas eran diferentes. Aprecio ahora que la gente que, en su momento la odió, vea cómo la cinta ha revivido y es llamada un clásico de culto”, mencionó Elizabeth Berkley a Collider en 2021.

Con los medios en su contra y la taquilla también, “Showgirls” no recuperó su presupuesto de 45 millones. Eso sí, se llevó a casa 8 premios Razzie, entre ellos a peor película de la década y peor actriz.

“Cuando leí por primera vez el guion, fue un momento clave para mí. Pensé, ‘es mío’. Fue decepcionante que no le fuera bien en los cines, pero había tanta crueldad a su alrededor. Fui intimidada y no entendía por qué me culpaban del fracaso. Nadie en torno a la producción salió a decir algo, me volví una paria en la industria”, dijo Berkley a la revista People en el 2020

“Aceptan armas, pero no desnudos”

Para entender la crítica, en el 2017, en un panel sobre el largometraje organizado por el Film Society of Lincoln Center, Paul Verhoeven mencionó aspectos que para él dieron pie a que su cinta sea llamada “la peor de la década de los 2000″.

“Diría que la excesiva desnudez aportó. Es una cinta donde nadie es bueno, solo un personaje y por su bondad tiene un final trágico. Es una película muy oscura, ya que presentó de la manera más cruda lo que pasa en Las Vegas. Siempre sentí que la historia era extremadamente negativa, donde el sexo es igual que el dinero”, compartió.

Paul Verhoeven director de "Showgirls". Foto: Film Society of Lincoln Cente

Quien también dio su punto de vista fue Gina Gershon, actriz que dio vida a Crystal Connors. En dicha charla, la intérprete contó que, cuando el filme se estrenó, leía malas críticas de la prensa, pero por interno, los periodistas le decían que la amaban.

“Muchos periodistas que insultaron la cinta venían y me decían que ‘les gustó’, y yo les decía que por qué no lo ponían en los días, que estaba bien, que les gustara y que era su opinión. ¿Si “Showgirls” fue odiada, porque después de tantos años siguen hablando de ella? Para mí siempre fue un tabú todo el odio detrás a esta película. En 1995, el público aceptaba ver muerte y armas, pero no a gente desnuda”, manifestó.

Gina Gershon, actriz de "Showgirls". Foto: Film Society of Lincoln Center

La nueva vida de “Showgirls”

Mucho se habló de Berkley, de que no pudo recuperar su carrera y que, en 30 años de trabajo, solo ha tenido papeles secundarios, pero como ella le dijo a People en el 2020, “caminó a través de fuego, se quemó, pero salió”.

Ahora, ella se alista para volver a la TV este año con una serie de HBO Max llamada “The idol”, en la que compartirá roles con Jennie Kim de Blackpink.

A 27 años del estreno de “Showgirls”, la crítica estará y los fans también. Con el filme llegando a plataformas como Amazon Prime y Apple TV, su trama ha recobrado atención y está capturando a un público que ve en Berkley a una estrella que solo quiso crecer. La película forma parte de ese grupo de historias que Hollywood mantiene en segundo plano, pero que, de alguna u otra forma, viven en el recuerdo colectivo. Quiénes decidirán si es mala o no, es el público.