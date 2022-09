David Carradine, estrella de “Kill Bill” que murió en juego sexual: ¿qué pasó con el actor?

De la mano de Quentin Tarantino, “Kill Bill” llegó a los cines en 2003 y obtuvo un éxito abrasador. Protagonizada por Uma Thurman, el desempeño de la película fue tal que el director presentó una secuela el año siguiente. Ahora, casi 20 años después, los fans siguen pidiendo una tercera entrega, aunque esto no parece ser posible, según la actriz detrás de ‘La novia’.

De llevarse a cabo el proyecto, miles verían el regreso de queridos actores y personajes. Sin embargo, una ausencia sería más que evidente: David Carradine, el actor que dio vida a Bill en las dos entregas de la saga.

Tarantino sigue interesando en generar una película más sobre Kill Bill, historia que sus fans han estado esperando por muchos años. Foto: Miramax

Una muerte en extrañas condiciones

Según recoge la revista Vanity Fair, el cuerpo de David Carradine fue encontrado sin vida el 4 de junio de 2009, en su habitación del Swissotel Nai Lert Park. El actor de 72 años se hospedaba en aquel lujoso hotel de Bangkok, mientras rodaba la película “Stretch”.

Con pocos días para terminar las filmaciones, una camarera entró a la suite del artista y lo encontró desnudo, sin signos de vida y con un cordón de nailon que le rodeaba el cuello y los genitales. Las primeras hipótesis deslizaron un posible suicidio; sin embargo, los detalles posteriores revelaron un destino diferente.

De acuerdo con el citado portal, las autopsias subsecuentes determinaron que el deceso de Carradine se produjo por una asfixia autoerótica . Es decir, que el propio actor habría restringido su respiración con el fin de lograr excitación sexual.

En junio de 2009, David Carradine fue hallado en su suite sin vida y con el cuerpo desnudo. Foto: Sensacine

Voces en contra

Luego del funeral de David Corradine, que reunió a más de 400 personas, la quinta esposa del intérprete, Annie Bierman, presentó una demanda contra MS2, el estudio encargado de “Stretch”.

La mujer alegaba que hubo negligencia, pues el asistente contratado no cumplió con su trabajo esa noche, al no hacerle recordar que tenía una cena con el director de la cinta: si hubiera asistido, probablemente no habría fallecido de esa manera.

En tanto, Marina Anderson, cuarta esposa de Carradine, puso en tela de juicio las investigaciones desarrolladas, pues no cuadraban con la personalidad de su expareja. “Nunca hacía las cosas solo cuando estaba conmigo. Eso no encajaba en el escenario. A David le gustaba la participación”, dijo en conversación con ABC News.