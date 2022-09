Los doce apóstoles: un filme sobre el poder

Un reconocido empresario es perseguido por un grupo de poder; es acusado de lavado de activos y de narcotráfico en represalia por haber rechazado ser candidato a la presidencia. De eso trata Los doce apóstoles, la última película que protagonizó la camaleónica actriz Claudia Dammert, convertida en líder de una mafia. La cinta, que es la primera producción del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú (SAIP) y la Asociación Cultural de la Comunidad Artística Nacional (ASCCA), fue dirigida por Jorge Marín.

“Se hizo un casting con los actores del sindicato. Yo había pensado en Claudia porque ya había trabajado con ella en Maranata, que se hizo en el 2015, esperamos estrenarla el próximo año. Ella siempre estuvo hecha para hacer protagónicos”, nos dice sobre la recordada actriz que destacó en el teatro y tuvo su primer protagónico en el cine con Deliciosa fruta seca (2017). Dammert al igual que Américo Zuñiga, Javier Echevarría y el elenco en general dieron sus opiniones sobre el proyecto.

“Américo es, quizá, el hincha más grande. Hubo una buena relación con todos. Creo que lo primero que les interesó es que se hiciera una película para ayudar a los actores. Fue lo principal. Y, luego, la historia, este contexto en el que hay un grupo de poder en las sombras, que es quien gobierna el país, esa es la atmósfera de la película”, comenta el director. “Claudia como ‘Herminia’–su personaje– tenía un carácter muy fuerte. Recuerdo que un día hubo un problema con el maquillaje y yo entendía su trabajo, ella buscaba la perfección”.

El guion de Los doce apóstoles –nombre que tiene un guiño al libro Los doce apóstoles de la economía peruana– tuvo cambios, cuenta Marín. “Es una película distinta, pero con cosas conocidas, creo que no hemos descubierto la pólvora. Es entretenida y tiene buenos actores”. La cinta aborda la gestión de los últimos presidentes del Perú y tendrá en breve una secuela. “Utilizamos las figuras expresidenciales, están referenciados sin decir sus nombres. Cecilia Tosso, que es crítica, no se casa con nadie, fue a la avant première. Claro, hubo demoras para el estreno y había muchos que pensaban que la película no iba a salir, pero ella me llama en el patio y me dice: ‘yo pensaba que esto iba a ser un desastre, pero me encantó’. A partir de eso, respiré (ríe)”.

La producción, además de proponer un guion sobre la política peruana, plantea –a falta de salas de cines y cuota de pantalla– estrenar cine peruano en plataformas. La cinta se ve en joinnus.com. “Cada director tiene una opinión de cómo es el cine en Perú. Desde mi punto de vista, es caótica, no hay ningún tipo de beneficio para la producción nacional. Es decir, nos obligan a buscar canales alternativos porque el cine nos maltrata, y nos maltratan en el sentido económico las distribuidoras y los mismos cines. De una entrada de 25 soles, me llegaría 3 soles, la distribuidora descuenta el 15%, el cine se queda con el 60% de la taquilla y quieren descontar lo de los afiches, etcétera. Eso es maltratar y estás presionado porque si en una semana no funciona la película te ‘vuelan’ (de la cartelera). Sin embargo, hay producciones del extranjero que pasan desapercibidas y les dan dos o tres semanas para que funcionen. En nuestro caso no es así”.

A pesar de que Los doce apóstoles se “estrena de forma alternativa”, el director señala que fue hecha para los cines. “Para eso la campaña de publicidad debe ser enorme y no estamos en esas condiciones. Pero la película ya se ha vendido a Bolivia. También nos ha llegado una propuesta para Netflix y, ahora más que lo económico, nos interesa la difusión internacional”.