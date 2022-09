Hace algunos meses, Alec Baldwin se hizo noticia por un accidente en el rodaje de la película “Rust”. El actor grababa una escena con lo que supone eran municiones de salva; es decir, que estaban modificadas para que simularan un disparo real. Sin embargo, esto no fue así, pues la directora de fotografía Halyna Hutchins fue impactada y falleció poco después.

Este suceso reavivó más de un debate en redes y, a su vez, motivó a que miles recordaran un hecho similar: el fallecimiento de Brandon Lee en el set de “El cuervo”. El famoso hijo de Bruce Lee (cuya muerte sigue siendo un gran misterio en Hollywood) rodaba una escena para la cinta; pero un revolver con balas de fogueo firmó su trágico final.

Brandon Lee intepretó a Eric Draven en 1994 para "El cuervo". Foto: Dimension Films

¿Qué sucedió?

Brandon Lee interpretó a Eric Draven en “The crow”. La escena en cuestión fue filmada en la noche y, según relata BBC, mostraba al protagonista entrando a un departamento, en el que descubre que su novia estaba siendo violentada por cuatro pandilleros. Así, uno de ellos, interpretado por Michael Massee, tenía que dispararle de cerca.

Es ahí cuando sucede lo impensable. Massee usó el revolver de utilería y la filmación se concretó. Pero la tensión inició cuando vieron que Lee no se levantaba. Un proyectil calibre 44 le atravesó el abdomen e impactó órganos internos antes de llegar a su columna.

El artista fue llevado al hospital, pero fue en vano. Lee falleció el 31 de marzo de 1993 a los 28 años, sin anticipar que “El cuervo” lo convirtió en víctima y un mito.

Los hechos dejaron un sinsabor entre sus fans. Muchos creen que la razón detrás de su inesperada muerte está relacionada con una supuesta maldición en la familia Lee. Esto, luego de que su padre, Bruce Lee, falleciera en circunstancias misteriosas.

Brandon Lee, el recordado hijo de Bruce Lee, falleció producto de un disparo de bala, a sus 28 años. Foto: Archivo/La República

¿Cómo pasó?

BBC reporta que el revolver empleado por Michael Massee había sido utilizado para otras escenas. El dispositivo no había sido inspeccionado correctamente, por lo cual no notaron que aún tenía un proyectil en su interior. Con ello en mente, se habló de negligencia por mucho tiempo.

No obstante, de acuerdo con el citado portal, en septiembre de 1993, el fiscal Jerry Spivey anunció que la investigación policial subsecuente determinó que no hubo delito y que no habría razón para presentar cargos contra ninguna persona involucrada. El caso se cerró.