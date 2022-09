“Avatar” regresó a cines: ¿vale la pena verla por segunda vez?

“Avatar”, dirigida por James Cameron, llegó en 2009 decidida a revolucionar el cine. Se convirtió en la película más taquillera de la historia, se alzó con tres Premios Oscar y estuvo en boca de todo el mundo. Solo le faltaba ser reconocida como patrimonio nacional, pero tampoco le hacía falta para dejar huella.

Después de 13 años, el film regresa gracias a Cinemark y los fans se preguntan: ¿Vale la pena verla en pleno 2022? El ‘Rey Midas de Hollywood’ afirma que si no viste la película en cines, entonces no la has visto realmente porque fue ideada para disfrutarse en una pantalla grande y es la única forma auténtica de verla.

Axel Kuschevatzky resalta que las salas de cine no tienen competencia equiparable, refiriéndose al streaming o versiones caseras. En su momento “Avatar” lo demostró con creces con su prodigioso despliegue del 3D. Si no la has visto antes, sigue siendo capaz de brindar un espectáculo audiovisual gratificante. En caso contrario, no vemos mayor aporte que el remasterizado.

Desde su implacable campaña de marketing ha presumido de sus efectos visuales. Sin embargo, su trama siempre ha sido apaleada por ser plana, un cúmulo de clichés sobre otro y un refrito de “Pocahontas”. El parecido es tan obvio que ya ni hay forma de generar una discusión interesante al respecto.

"Avatar 2" también promete dejar boquiabiertos a todos, según el presidente de 20th Century Studios. Foto: 20th Century Studios

“Avatar” presume ser la película más taquillera de la historia, pero también ha sido tildada como la más sobrevalorada. Nunca faltarán los defensores ni los críticos. En cualquier caso, esta es la oportunidad de cada uno para tener un veredicto propio.

¿Qué dice la crítica del film?

En Rotten Tomatoes, cuenta con un 91% de aprobación por parte de la crítica y un 82% por parte del público.

“Puede que sea más impresionante a nivel técnico que como pieza narrativa, pero reafirma el singular don de James Cameron para la realización cinematográfica imaginativa y absorbente”, resaltó el consenso.