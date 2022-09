Studio Ghibli tiene varias historias notables, llenas de sentimiento y elogiadas por la crítica. De entre todas sus obras, “La tumba de las luciérnagas” es quizás una de las más tristes; no solo por su argumento, sino por el contexto real que se usó para darles vida a Setsuko y Seita, los protagonistas.

Dirigida por Isao Takahata, célebre cineasta detrás de míticas historias como “Heidi” y “Marco”, el filme de 1988 nos lleva a ver lo que sucedió con los hermanos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Luego del fallecimiento de sus padres, ambos deberán enfrentar su realidad y a la propia muerte, que los asecha cada vez más.

“La tumba de las luciérnagas” y el 21 de septiembre: el día que murió Seita

La película inicia con la frase: “el 21 de septiembre de 1945 es la noche que morí”, dicha por Seita, quien, tras ver a su madre morir, enterarse del fatal destino de su padre y el de su hermana Setsuko, fallece solo y de inanición.

“La tumba de las luciérnagas” de Isao Takahata. Foto: Studio Ghibli

A partir de aquí, el espíritu de Seita nos lleva a través de un viaje duro, en el que vemos cómo se vuelve a encontrar con su hermana y juntos parten a la eternidad.

Mientras esto pasa, “La tumba de las luciérnagas” nos transporta hasta marzo de 1945, para ver los últimos días de vida de Setsuko, Seita y su madre. Con la intención de encontrarse en un refugio, mamá e hijos se separan, pero son alcanzados por los ataques de los aviones estadounidenses. La mujer muere.

Sin padres a quiénes recurrir, ellos van donde una tía, que, de mala manera, acepta cuidarlos. Con el paso de los días, deciden vivir por su cuenta. Adoptando un refugio abandonado como su hogar, ven cómo la comida escasea en la aldea, así como la ayuda es cada vez más limitada.

Desesperado, Seita tiene que robar comida, pero es capturado por un agricultor. Este lo lleva a la Policía y el oficial lo libera al ver que el adolescente está muriendo por desnutrición. Al volver con su hermana, el joven nota que ella no está bien. Más adelante, y en una dramática escena, presenciamos la muerte de Setsuko. Y, más tarde, la de Seita también.

Setsuko y Seita de "La tumba de las luciérnagas". Foto: Studio Ghibli

La historia real detrás de “La tumba de las luciérnagas”

“Hotaru no Haka”, su nombre original, está inspirada en el libro de Akiyuki Nosaka, quien usó su experiencia de vida durante la Segunda Guerra Mundial para crear la obra.

El autor plasmó lo que vio durante el bombardeo de Kobe en 1945, así como la muerte de su hermana, como consecuencia de la desnutrición. El escritor falleció el 9 de diciembre de 2015.

¿Dónde ver “La tumba de las luciérnagas”?

La “La tumba de las luciérnagas” se puede ver por Google Play Movie. La película no está en Netflix, ya que cuando Ghibli dio la distribución de sus obras a Disney, los derechos de Hotaru no Haka no eran parte de Tokuma Shoten, antigua matriz del estudio de animación, sino de la editorial Shinchosha, que publicó el cuento en el que se basó el filme.

Por ese motivo, la compañía no pudo hacerse con ella. Sin embargo, Disney Japón si tiene los derechos de la obra, así como de “Puedo escuchar el mar” (Ocean Waves).