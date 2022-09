“Floricienta”: ¿por qué no hubo tercera parte? Flor Bertotti explicó su rechazo a oferta

En el 2004, televidentes de América Latina vieron cómo Flor Bertotti tomó el papel de Florencia Fazzarino, la joven que, tras quedar huérfana, hace de todo para subsistir. Con el paso de los capítulos, veríamos cómo su relación con los Fritzenwalden cobraría relevancia. Posteriormente, todo cambiaría cuando ella y Federico, el hermano mayor de la familia, se enamoran perdidamente.

Con situaciones divertidas, un poco de drama y un cambio de protagonista que a los fans en un principio no gustó, “Floricienta” se convirtió en un furor en la década de los 2000. Para el año 2005, el elenco llegó a Perú con un concierto, el cual fue un rotundo éxito.

Con Flor Bertotti presentando nuevamente las canciones de “Floricienta” en Israel, la nostalgia se hizo presente en las redes sociales, ya que los usuarios se empezaron a preguntar por qué la serie de Cris Morena no tuvo una tercera parte.

“No podía hacerla”: Flor Bertotti y la trunca tercera temporada de “Floricienta”

"Floricienta" y el capítulo que sorprendió a niños y adultos. Foto: composición LR/ captura de Telefé

En conversación con el programa “La divina noche de Dante”, la actriz explicó que fueron dos años intensos los que abarcaron su paso por “Floricienta”. Con grabaciones de la serie, como los conciertos que hacía junto al elenco y las obras de teatro, la actriz confesó que estaba agotada.

“Ya no tenía fuerzas. Cris Morena quería hacer la tercera temporada de ‘Floricienta’, personaje que acababa de tener trillizos en la serie, y yo a ella no me la podía imaginar como mamá. Iba a ser una irresponsable. Lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. A nivel físico y emocional, no podía seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura, era imposible. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, dijo Bertotti.

Entre el 2004 y 2005, la serie juvenil consiguió la fama que tuvo en su momento otras series de Cris Morena, como lo fueron “Verano del 98″, “Rebelde Way” y “Casi ángeles”. A pesar de que han pasado 16 años de su estreno, sus canciones, personajes y actores son recordados por los fans.

“Si hubiera un regreso, creo que sería con Floricienta grande y con los hijos mayores. Sé que hay muchas series que tienen sus reboot ahora”, comentó la intérprete.