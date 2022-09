Stallone y su perro Butkus: de venderlo para sobrevivir a recuperarlo gracias a “Rocky”

Para nadie es un secreto que Sylvester Stallone es un amante de los animales; solo basta con revisar su cuenta de Instagram para ver imágenes junto a sus mascotas y las innumerables entrevistas en las que habla de sus perros. No obstante, a lo largo de su carrera, existió uno que para él y sus fanáticos es especial: Butkus.

Aquellos que siguen los trabajos de Stallone recordarán que el bull mastiff fue parte de “Rocky” y“Rocky II”. Pero antes de ingresar a estas famosas películas, el animal y su dueño atravesaron por momentos duros, al punto de que el actor tuvo que vender al can porque no tenía dinero para darle de comer.

Sylvester Stallone: la venta de Butkus y su posterior recuperación

“Cuando tenía 26 años, no sabía hacia dónde iba mi vida. Tenía sueños de llegar tan alto como el sol y a mi lado estaba mi perro Butkus, mi mejor amigo, mi confidente. Siempre se reía de mis bromas y supo aguantarme”, escribió Stallone en su cuenta de Instagram en el 2017.

Sus palabras fueron para el can que llegó a su familia en 1969 y que, pese a quererlo, tuvo que vender, ya que la situación económica en su hogar no era la mejor. El destino de Butkus fue explicado en el 2019 por el actor en una entrevista para The Graham Norton Show.

Butkus en “Rocky”

“En ese tiempo, era muy pobre, ganaba 36 dólares a la semana, así que tuve que vender a mi perro por no tener comida que darle. Yo no sé por qué, pero cuando estaba totalmente quebrado, ese animal estaba conmigo”, compartió.

Sylvester Stallone y su perro Butkus. Foto: Difusión

Pero la historia de Sylvester Stallone y Butkus tuvo un final feliz. El ícono de Hollywood contó cómo, poco antes de vender el guion de “Rocky”, regresó a la casa del hombre que le compró el perro y le dijo que le pagaría para recuperarlo. El problema fue que si pagó 60 dólares por él, ahora le pedían 3.000 dólares para regresárselo.

“No tenía ese dinero conmigo, así que me dijo: ‘Entonces, pónme en la película’ (Rocky). Y fue lo que hice. Es un hombre pequeño que aparece en una escena al inicio de la cinta”, comentó.

Años después, el intérprete reveló que Butkus murió de un ataque al corazón en 1981. Su amistad no solo es un hito importante para la película “Rocky”, sino también para la vida pública de Sylvester Stallone, quien en más de una oportunidad ha recordado al perro en sus redes sociales.