¿Qué pasó con Joaquín de “Cómplices al rescate”, el actor que fascinó a una generación?

En el año 2002, Televisa produjo la telenovela “Cómplices al rescate”, la cual contó con Laura Flores, Francisco Gattorno y Belinda en los papeles principales. Su éxito fue rotundo y eso lo vivimos incluso en Perú, donde sus capítulos y canciones se volvieron populares en el momento.

Si bien la producción tiene una historia particular, como el ingreso de Daniela Luján y la salida de Belinda de la trama, repasemos por ahora qué pasó con uno de sus actores, aquel que hace 20 años se robó el corazón de los televidentes: Fabián Chávez (Joaquín Olmos).

¿Qué pasó con Fabián Chávez, actor de “Cómplices al rescate”?

Joaquí y Mariana fueron la pareja preferida de "Complices al rescate". Foto: Televisa

Con solo 11 años, Fabián Chávez, de ahora 33 años, tuvo su primera experiencia en la televisión de la mano de “Cómplices al rescate”. Tras compartir créditos con la ya conocida Belinda, continuó su carrera con el reality “Código F.A.M.A”, el cual condujo junto a Wendy González.

Luego de esta participación, el actor decidió alejarse de la televisión. Para el 2008, Fabián Chávez hizo su retorno a las pantallas y participó en “Central de abastos”. Así también, participó en “Como dice el dicho”. Finalmente, decidió dedicarse a la producción de programas.

“En la calle es donde te das cuenta del impacto de ’Cómplices al rescate’. Cuando eres niño no entiendes lo que pasa. Más que creerte la fama, te agobia. En ese entonces no tenía una vida normal. Las cosas comunes no se podían hacer. Mi padre fue la persona que me mantuvo con los pies sobre la tierra”, contó Chávez en el 2019 al programa “SNSerio”.

Con el paso del tiempo, Chávez se especializó en la realización de guiones, como productor y director de escena de varias puestas de teatro. También trabajó como realizador de videos musicales para diversos artistas.

Fabián Chávez ahora es productor, guionista y realizador de videos. Foto: @fabianchaveztv

En el 2016, se volvió padre de un niño, lo que llamó “uno de los mejores momentos de su vida”. Para el 2022, en una entrevista con TV y Novelas, reveló que tuvo un problema legal con la madre de su hijo. “Me separaron de él y tuve que entablar una demanda de convivencia. Estuve como un año sin verlo. Por la pandemia no hemos podido estar juntos. Todo ha sido virtual. Es algo doloroso, pero estoy seguro de que lo volveré a abrazar”, comentó.