Nueva película de terror que perturbó a Martin Scorsese y promete quitarte el sueño

El 2022 no ha sido muy generoso para el cine de terror, pero la película “Pearl” promete cambiar este desolador panorama para el género. Se trata de la precuela de “X” dirigida también por Ti West.

La historia nos muestra cómo la protagonista vive en una granja aislada. Ella debe atender a su padre enfermo bajo la dominante vigilancia de su devota madre, pero finalmente acaba por convertirse en una peligrosa asesina.

¿Qué dijo Martin Scorsese?

Martin Scorsese fue uno de los espectadores que quedaron encantados con el resultado. A traves de Slash Film, señaló que las películas de Ti West tienen una energía especial y son potenciadas por un puro amor al cine.

“‘Pearl’ son 102 minutos salvajes, cautivadores y profundamente, hablo de verdadera profundidad, perturbadores. Me emocioné, luego me sacudió y luego me perturbó tanto que me costó trabajo dormir”, fueron los elogios del cineasta.

¿Cuándo se estrena?

La cinta debutó en el Festival de Venecia y ya se estrenó en los cines de Estados Unidos. Ahora solo queda esperar detalles sobre su llegada a Perú.