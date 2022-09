“Limbo”: misterio, amor y rivalidad

Limbo sigue la historia de Sofía (Clara Lago), una joven millonaria que parece tenerlo todo, pero que, al morir su padre, debe regresar a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un pesado legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. La República conversó con Geena Román (Perla), Michel Noher (Martín) y Andrés Gil (Marco), parte del elenco de esta serie que se estrena este 28 de septiembre por Star+.

La serie habla, según la promoción, del empoderamiento de la mujer y los cuestionamientos de los mandatos sociales y culturales. ¿Qué les llamó la atención del proyecto?

Michel Noher: Lo que personalmente me atrajo fue la posibilidad de volver a filmar en Argentina. Estaba con teatro, llegó la cuarentena y fue muy larga. Entonces, la posibilidad de volver a volver a entrar a un set ya era algo para entusiasmarse, como volver a respirar, Me gustó el mundo que se planteaba, un mundo del feminismo, con dos directoras adelante y donde la serie está totalmente atravesada por la mirada de la protagonista.

Andrés Gil: A mí lo que más me interesó es que plantea un mundo que nosotros pensábamos que eso es una clase social, donde está todo resuelto. Pero hay muchas carencias afectivas y emocionales para Sofía y, en el caso de Marco, mi personaje, es hipoacúsico, habla con señas, lo que fue un desafío muy importante, así que apenas me dijeron que me habían elegido fue una enorme alegría.

Geena Román: En mi caso fue importante poder trabajar con actores internacionales, eso me llamaba muchísimo la atención y me ilusionaba. Cuando conocí a la directora y vi el trato que tuvieron hacia mí y mi personaje, la libertad de poder expresarme y mostrar la vida real de una persona trans y no victimizarla, eso fue, un poco, lo que más me llamó la atención.

Algunas voces dicen que la televisión debe tener como fin el entretenimiento y no intentar dar mensajes. ¿Qué opinan?

A.G.: En el caso de Limbo, una de las particularidades que tiene es que trae una historia contada de una manera particular y donde la protagonista atraviesa un conflicto muy existencial que, creo, todos aquellos que vean la serie se van a sentir atravesados por esto, porque todos en algún momento de nuestras vidas tenemos crisis existenciales. Entonces, creo que todo eso está buenísimo porque no solo es una serie para entretenerse, sino para repreguntarnos muchas cosas.

G.R.: Limbo tiene algo que enseñar a todas las personas que la vean. Nadie va a quedar indiferente.

M.N.: Creo que es una serie que va en un sentido distinto a lo que se está estrenando ahora, que tiene que ver con una cuestión de maratonear en uno o dos días. La propuesta de Limbo tiene que ver más con entrar en un tiempo, en una estética, en ese sentido lo veo bastante cercano a lo cinematográfico. Limbo, creo, de alguna manera trae al mundo de las series ese espíritu.

Sus personajes mostrarán las carencias y ausencias del ser humano.

M.N.: Sí, hablan de las dificultades, desencuentros. Limbo va mucho en el terreno de las relaciones humanas y de los afectos, eso lo vuelve universal.

A.G.: Y de los vínculos, que más allá de la parte cultural, todos tenemos o hemos tenido vínculos no tan sanos y Sofía viene un poco a enfrentar a muchos de sus fantasmas y con el padre ya fallecido viene a querer encontrar una verdad enterrada.