“Latin lover”, la serie porno de Playboy con Andrea Montenegro que remeció al Perú en los 2000

Playboy, el imperio creado por Hugh Hefner, no se limitó a su famosa revista con sus conocidas ‘conejitas’, sino que también se expandió a la pantalla chica. Así, con gran éxito entre sus fieles suscriptores, Playboy TV fue sumando más adeptos con sus provocativas producciones, en las que incluso pudimos ver a Tilsa Lozano como parte de algunas de ellas. Pero la modelo no fue la única peruana que saltó al erotismo televisado.

Gracias al buen desempeño del canal, fue solo cuestión de tiempo para que su llegada a nuestra región se hiciera inevitable. De ese modo, en uno de sus primeros shows anunciaron a “Latin lover”, una telenovela 18+ dirigida por Luis Llosa y producida por Playboy TV Internacional, Venevisión e Iguana Producciones.

Afiche de "Latin lover". Foto: IMDb

“Latin lover”, un festín de hormonas

Como podrías esperar, la historia no fue necesariamente muy elaborada, pues casi fue una excusa para el espectáculo de erotismo casi pornográfico que se escondía en sus capítulos.

Así lo evidenciaron Carlos Cacho y Laura Borlini en aquel entonces, durante su programa “Mil disculpas”, en el cual se presentaron algunas de las imágenes de “Latin lover”.

“Ahí es cuando una novela deja de ser erótica y pasa, de alguna manera, a ser pornográfica . Porque, vamos a hablar claro, si hay penetración no es que sea una novela erótica. Hay sexo explícito. ¡Es fuerte!”, comentó muy sorprendida Borlini.

De hecho, Arnie Hussid, uno de los protagonistas de las candentes escenas, fue entrevistado por el mencionado talkshow. Si bien el actor negó que las secuencias fueran reales, esto solo provocó que los presentadores solo reafirmaran que, efectivamente, había un acto sexual frente a cámaras.

La trama era una fachada, pero hizo lucir a sus estrellas

“Latin lover” se presentó como una telenovela de trama común y corriente. Su historia seguía la vida de sus protagonistas, aunque enfocándose en sus experiencias sexuales, con los culebrones propios del género.

Así, a lo largo de más de 50 capítulos, los espectadores fueron guiados hacia los candentes dramas de su cast, formado casi al 100% por actores de habla hispana. De hecho, este fue el principal atractivo: el reparto.

La serie tuvo entre sus filas a famosos nombres como Andrea Montenegro, Malú Costa, Paula Marijuán, Arnie Hussid, Cecilia Brozovich y muchos más. Además, se hizo presente Francis Aimini, la ‘amiga de todos’, quien confirmó también haber estado en las escenas junto a Andrea Jibaja.

En tanto, Rebeca Escribens fue contratada, aunque ella misma confesó que no estaba segura de por qué lo hicieron. “No sé por qué me llamaron (para ‘Latin Lover’) porque ni siquiera me quité el chaleco. Comía bastante para engordar y no se les ocurra pedirme que me saque la ropa”, comentó en entrevista para El Comercio.