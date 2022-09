Con un final que hasta hoy es cuestionado, este lunes 19 de septiembre se cumplen 17 años del estreno de “How I Met Your Mother”, fecha que marca el nacimiento de estos cinco amigos que nos llevaron a través del amor, el drama, la comedia y la nostalgia.

Solo basta recordar una de las frases de Barney Stinson: “Lo que sea que hagas en esta vida, no es legendario, a menos que tus amigos estén allí para verlo”, para recordar por qué la serie es considerada por muchos una de las más importantes que ha dado la televisión.

Con más de un capítulo para volver a ver de “Cómo conocí a su madre”, más de uno se pregunta qué ha pasado con los actores después de dar vida a sus personajes por nueve temporadas.

"How I Met Your Mother" tuvo en total 9 temporadas. Foto: Difusión

Josh Radnor es Ted Mosby

Después de dar vida al arquitecto, el actor fue parte “Mercy Street”, donde interpretó al Dr. Jedediah Foster. Luego, tuvo apariciones en “Grey’s anatomy”, “Centauria”, serie animada donde dio su voz y “Hunters”. En postproducción tiene: “Three birthdays”, “Ramona at midlife” y “Fleishman is in trouble”. Al mismo tiempo, ha continuado tocando con su banda Radnor & Lee.

Josh Radnor dio vida a Ted Mosby en "How I Met Your Mother". Foto: @joshradnor

Jason Segel es Marshall Eriksen

Luego de ser el abogado Eriksen, Jason Segel estuvo en “Sex tape: algo pasa en la nube” y “Come sunday”,” Muppets 2: los más buscados”. Este año presentó “Windfall” junto a Lily Collins y Jesse Plemons. La cinta se puede ver en Netflix.

Alyson Hannigan es Lily Aldrin

Quizás la actriz con una carrera importante previo a su llegada a “How I met your mother”. Luego de la serie fue parte de “Robot chicken”, “You might be the killer”, “Man of the House”, “53 Days: The Abduction of Mary Stauffer”y “Fancy Nancy Clancy”. Para este año presentará: “Dodie & Cheryl get hitched” .

Alyson Hannigan interpretó a Lily Aldrin. Foto: @lysonhannigan

Cobie Smulders es Robin Scherbatsky

La actriz que dio vida a la reportera canadiense ha sido parte de “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Una serie de eventos desafortunados”, “Friends from college”, “How I met your father”, “The avengers”, “Spider-Man: Lejos de casa” y más. Tiene en producción: “Secret invasion” y “High School”.

Cobie Smulders fue Robin en "How I Met Your Mother" . Foto: CBS

Neil Patrick Harris es Barney Stinson

Neil Patrick Harris fue Barney en "How I Met Your Mother". Foto: @nph

Quien interpretó al soltero empedernido ha participado en: “Una serie de eventos desafortunados”, “Desparejado”, “Robot Chicken”, “Glee”, “American Horror Story: Freak Show” y “Doctor Who”.