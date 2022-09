Actriz de “¿Y dónde están las rubias?” fue vulnerada sexualmente cuando trabajaba en Disney

“¿Y dónde están las rubias?” no solo convirtió a Shawn y Marlon Wayans en íconos de la cultura popular, sino que también otras estrellas encontraron en esta película su trampolín a la fama en la primera década del nuevo milenio. Entre ellas, las actrices detrás de las hermanas Wilson, Anne Dudek y Maitland Ward. No obstante, esta última ya tenía cierto reconocimiento como chica Disney luego de protagonizar la exitosa serie “Boy meets world”.

En aquella producción, estrenada en 1993, Ward dio vida a Rachel McGuire entre 1998 y 2000. Pero, a diferencia de lo que podrías pensar a primera instancia, su paso por el show para niños no fue del todo apto para todo público.

Maitland Ward fue Rachel McGuire en "Boy meets world". Foto: Decider

¿Contenido infantil? Solo de la pantalla hacia afuera

Tras su paso por “¿Y dónde están las rubias?”, Maitland Ward optó por alejarse de Hollywood e incursionar en la industria pornográfica. De ese modo, publicó un libro de memorias sobre su carrera cinematográfica antes de iniciarse en las producciones para adultos.

Así, reveló que, por muy familiar y alegre que pueda parecer el contenido de Disney, mucho de ello era una falsa realidad.

“ Esto ocurrió más de una vez , ya que Rachel era el único personaje que se quitaba la ropa sistemáticamente”, comentó Ward en su libro “Rated X: how porn liberated me from Hollywood” (vía Page Six).

“Un asistente me recogía en el camerino y me llevaba arriba, donde me proporcionaban una serie de opciones, algunas juguetonas y aniñadas, otras tan provocativas que sabía que Disney nunca las aprobaría, pero aun así me las probaba”, añadió.

Ward reveló además que tenía que cambiarse detrás de una cortina muy fina: “Estoy segura de que podían ver la silueta de mi forma desnuda” . Según Page Six, Ward incluso da a conocer que uno de los productores le dijo: “Eres como una hija para mí”, antes de que le pidiera que se probara otro vestuario.

Aun así, se sobrepuso a estas adversidades y ahora confiesa haber cumplido sus sueños gracias a la industria del cine para adultos.