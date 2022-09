“House of the dragon”, capítulo 5: ¿dónde y a qué hora ver el quinto episodio?

“House of the dragon”, la serie precuela de “Game of thrones”, es una de las series más aclamadas de la temporada. Pero si creías que el conflicto político, épica acción y drama intrafamiliar no podía estar en un punto más crítico, te equivocas.

Como cada semana, el programa lanza un nuevo capítulo y los fans no podrían estar más emocionados por los eventos que se desencadenaran desde el quinto episodio.

¿De qué trata “House of the dragon”?

Basada en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, la historia se remonta 300 años para contarnos qué pasó con la casa Targaryen y sus enfrentamientos antes de que la Danza de los Dragones llegue al reino.

¿A qué hora y cuándo ver el capítulo 5 de “House of the dragon”?

La serie está agendada para este 18 de septiembre, por lo que te compartimos a qué hora se estrena según tu país:

Honduras ► 7.00 p. m.

Nicaragua ► 7.00 p. m.

El Salvador ► 7.00 p. m.

Guatemala ► 7.00 p. m.

México ► 8.00 p. m.

Colombia ► 8.00 p. m.

Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile ► 9.00 p. m.

Venezuela ► 9.00 p. m.

Bolivia ► 9.00 p. m.

República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina ► 10.00 p. m.

Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Dónde ver el estreno de “House of the dragon” 1x05 EN VIVO?

“La casa del dragón” se puede ver a través de HBO Max. En esta plataforma de streaming también puedes encontrar la serie principal que le precedió.

¿Qué pasó en el capítulo 4?

Otto Hightower le contó a Viserys 1 que se ha visto a Rhaenyra con Daemon en uno de los salones de placer del pueblo. Tras esto, ambos hermanos se reencuentran y su relación no hace más que empeorar.

Tras varias negativas, la princesa acepta casarse con Laenor Velaryon, pero le dice a su padre que enfrente a su consejero porque solo busca que Aegon sea el nuevo heredero al trono.

“House of the dragon”, capítulo 5: tráiler