“House of the dragon”: ¿dónde ver el capítulo 5?

“House of the dragon”, extensión fílmica de “Game of thrones”, continúa emitiéndose por HBO Max. Luego del encuentro erótico entre Rhaenyra y Daemon visto en el cuarto capítulo, el destino de los Targaryen se definió.

Son tiempos de separación en la precuela del universo ficticio de R. R. Martin: dos de sus protagonistas se despedirán de la producción. Todos los detalles de la transmisión del quinto episodio revísalos a continuación.

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de “House of the dragon”?

El capítulo 5 de “House of the dragon” se emite este domingo 18 de septiembre. En territorio nacional podrá verse a partir de las 8.00 p. m..

“House of the dragon” 1x05: horario por países

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Dónde ver el capítulo 5 de “House of dragon” GRATIS ONLINE?

Debes suscribirte a HBO Max. El plan móvil mensual cuesta S/ 19.90. En la plataforma puedes visualizar el material complementario del universo creado por Martin.

¿Quiénes son parte del elenco de “House of the dragon”?

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen (en su versión adulta)

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen (en su versión joven)

Matt Smith como Daemon Targaryen

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Fabien Frankel como Criston Cole.

Avance del capítulo 5 de la serie de HBO Max