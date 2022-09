Ana de Armas: “Para Norma, Marilyn fue una armadura y, a la vez, una prisión”

Ana de Armas iría camino al Óscar por Rubia, la cinta que recibió una ovación de 14 minutos en el Festival de Venecia. La actriz de origen cubano se conecta unos minutos por Zoom, sonríe al escuchar esa posibilidad y recuerda la primera vez que leyó el guion del cineasta Andrew Dominik, basado en la novela de Joyce Carol Oates. “Fue muy conmovedor y no podía procesar todo lo que estaba leyendo, fue como un shock y, a la misma vez... esta es una oportunidad que yo nunca pensé que vendría en mi camino, lo imposible se convirtió en algo posible y estaba muy emocionada, muy nerviosa, con miedo… y muy orgullosa”, nos responde.

—Has hecho el trabajo de diferenciar y a la vez unir a Marilyn y a Norma. Vemos al personaje y a ella buscando una carrera lejos de Hollywood. ¿Fue prisionera de la industria? ¿Lo ves así?

—Totalmente. Norma no entendía la visión de las personas sobre ella, se sentía como una prisionera, como una esclava de este personaje que se creó. Creo que al principio ella contribuyó en eso, en la creación de Marilyn, pero muy pronto se fue de su control. Y el estudio, la industria y la maquinaria de Hollywood tomaron control de eso y ella estaba totalmente atrapada en esa situación y en la demanda. Ella toda su vida lo que quería era ser tomada en serio, personajes que quería hacer y ni siquiera era considerada para eso, porque no pensaban que era una actriz buena. Marilyn era un poco su armadura y, a la vez, una prisión. Y lo que hizo fue convertir a Norma en totalmente invisible y ya no podía ser ella misma, la gente no estaba interesada en eso. Para mí ese fue el reto, la parte interesante, a pesar de que fue un trabajo muy específico cuando estaba haciendo de Marilyn, sus gestos, su legado, ella como actriz, todas las recreaciones que hicimos; también fue un trabajo muy libre cuando estaba haciendo Norma porque tenía tantas emociones para crear, que fue muy bonito, fue muy inmersivo, muy satisfactorio.

Escena. Con Adrian Brody (Arthur Miller). Se estrena el 28 en Netflix. Foto: difusión

—La escena de violación en el estudio de cine muestra la normalización de los abusos. ¿Crees que ahora, como son tiempos de #MeToo, sí se puede hacer este tipo de películas?

—Yo pienso que sí y, como Andrew ha dicho en otras ocasiones, esta película a todo el mundo le parecía una buena idea, pero nadie quería dar dinero para ella (sonríe). Y no fue hasta que pasó el #MeToo que entonces lo incorrecto o lo que estaba mal era no escuchar estas historias. Es imposible ignorar una historia como esta, de una mujer que fue maltratada y abusada de esta manera. Entonces, si no hubiese sido por el clima en el que estamos ahora, las mujeres hablando de los abusos y poniendo límites y punto final a este tipo de comportamientos, pienso que escenas como esta ahora tienen, definitivamente, otro impacto y la gente reacciona de otra manera.

—Marilyn es subestimada. Habla de Dostoievski y la gente sonríe como si no le creyese, pero ya era una estrella del cine. ¿Has sentido algún tipo de prejuicio o dirías que has sido subestimada en Hollywood?

—(Ríe) ¡Ahhh! Sí, sí, totalmente, por supuesto. Es algo que he experimentado yo misma –no solamente en Hollywood–. He experimentado este tipo de prejuicios y ser subestimada en muchas ocasiones, pero qué bueno es probar que están equivocados. Es un poco como el incentivo, la inspiración y encuentras ahí la fuerza para ser mejor, para apostar y tomar riesgos, hacer cosas de este tipo. ❖