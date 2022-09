“Mi bella genio” y el capítulo que inquietó a Larry Hagman: “Fue el más mortificante”

Ante el reestreno de “Mi bella genio” en la televisión peruana, fanáticos vienen siguiendo su historia, la misma que fue protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily entre 1965 a 1970. Con divertidos capítulos grabados, documentales, biografías y entrevistas exponen qué pasó detrás de cámaras.

Uno de estos materiales es la biografía de Larry Hagman, Anthony Nelson en “I dream a Jeannie”, en la que se habla de su vida como actor, así como el paso que tuvo por la serie que lo llevó a la fama internacional.

Un elefante y el miedo de Larry Hagman

El portal Cheatsheet cita el libro “Hello darlin’!: tall (and absolutely true) tales about my life”, en el que Hangman comparte sus memorias, pero también singulares anécdotas de “Mi bella genio”. En el texto, mencionó qué pasó al grabar “Los huéspedes de la casa permanente”, capítulo 24 de la primera temporada.

"Los huéspedes de la casa permanente" es el capítulo 24 de la temporada 1 de "Mi bella genio". Foto: NBC

En este episodio, Jeannie está inquieta porque su amo no le pide deseos. Ante la insistencia, Anthony piensa en ‘un objeto grande’ y la genio trae un elefante. Si bien la presencia del animal es de tan solo unos minutos, sirvió para darle hilo a la trama.

Larry Hagman contó su versión de lo que fue grabar junto al mamífero. “Bárbara y yo estábamos haciendo una escena en la que Jeannie apareció con un elefante. El director nos pidió estar quietos para el cambio de escena y lo trajeron. El problema fue que no pudimos darle la vuelta”, dijo el actor.

Sidney Sheldon, director y creador de la serie, intentó que el animal dé vuelta y mire a la cámara, pero no lo logró, por lo que decidió que siguieran la escena con el elefante dando la espalda al público.

“Hello darlin’!: tall (and absolutely true) tales about my life. Foto: difusión

“Cuando estaba reclamando por tenerlo cerca, el animal levantó la cola y la azotó. Literalmente sobre mí. Salí corriendo para ducharme y cambiarme de ropa. Probablemente, el momento más mortificante de mi carrera.”, escribió el intérprete.