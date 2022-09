“Constantine 2”: Keanu Reeves y Jesús podrían conocerse en escena de ensueño

“Constantine” es una de las películas más aclamadas de Keanu Reeves, pese a que no fue tan bien recibida en un inicio. Con el tiempo terminó convirtiéndose en una obra de culto y no hay fan que no haya pedido una secuela.

Mucho se habló sobre el proyecto estos años. El director Francis Lawrence contó que tenía toda la intención de realizarla, mientras que el actor Peter Stormare informó que sí estaba en desarrollo. Ahora Deadline confirmó oficialmente una segunda parte.

En cuanto a los que veremos, los fanáticos se preguntan si veremos la escena con Jesús que tanto deseaba plasmar el cineasta. “Me encanta una donde Constantine se despierte en una celda y tiene que identificar a un prisionero. (...) Era Jesucristo. Él viene y está en Nueva York”, contó en la Comic-Con 2020.

A fin de aprovechar los elementos del género de terror, el productor Akiva Goldsman agregó que desean hacer una secuela con calificación R. Esto implica que la cinta tendría contenido violento, sexual y lenguaje soez.

¿Quién es John Constantine?

John Constantine, a veces conocido como Hellblazer, es un antihéroe y líder de la Liga de la justicia oscura. Él fue creado por el escritor Alan Moore y el dibujante Stephen Bissette para el número 37 de la serie “The saga of the Swamp Thing”.