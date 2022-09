Timothée Chalamet: Leonardo DiCaprio le aconsejó que no haga películas de superhéroes

Timothée Chalamet es uno de los actores más cotizados en Hollywood. A su corta edad ya ha participado en superproducciones, demostró su talento y es consciente de lo que quiere para su carrera. Ahora sus fans se preguntan cuáles serán sus próximos proyectos.

Lo único certero es que no tiene planeado participar en ninguna película de superhéroes, ya sea de Marvel o DC. “Me han aconsejado que me aleje”, reveló el actor anteriormente para Time. ”Es uno de mis héroes, no puedo decir quién es o me patearía el trasero”, agregó.

Meses después de estas declaraciones, Chalamet reveló a Vogue que fue Leonardo DiCaprio quien le dio este consejo cuando se conocieron en 2018. Como se recuerda, ambos trabajaron en la película “No miren arriba” nominada al Oscar.

El actor fue el elegido para interpretar una nueva versión de Willy Wonka en una precuela de “Charlie y la fábrica de chocolates”. Asimismo, se encuentra filmando la segunda parte de “Dune” bajo la dirección de Denis Villeneuve.

