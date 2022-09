Tilsa Lozano viene causando gran furor por su boda con Jackson Mora, pues se dice que gastaría cerca de 78.000 dólares para la ceremonia. Si bien la cifra puede parecer descabellada, lo cierto es que el modelo es una exitosa empresaria y puede permitirse ciertos lujos gracias a que ha trabajado desde muy joven. Su carrera incluso se ha extendido hasta la mítica franquicia Playboy.

El magnate Hugh Hefner construyó todo un imperio del erotismo a través de su conocida marca del conejo blanco. La firma se ramificó también hasta la pantalla chica con el canal para adultos Playboy TV. En esta empresa, Lozano se ganó el apelativo de ‘Conejita’ pese a que algunas de sus excompañeras no la consideran como tal.

Tilsa Lozano apareció en Playboy TV para 2008. Foto: composición LR/Playboy TV/Zona Base Net

Tilsa Lozano y su paso por Playboy TV

Tras su participación como modelo en “Habacilar”, la popular ‘Tili’ estaba lista para dar el salto y enrumbarse hacia el sueño americano. De ese modo, Playboy TV le dio la oportunidad de protagonizar “Surfing attraction” en 2008.

En el papel de Uma, Lozano fue la encargada de dar vida a una joven surfista que optó por alejarse de la competencia deportiva para entregarse de lleno al placer. Como podrías imaginar, la modelo no dudó en dejarse ver desnuda en pro del arte erótico.

Para 2009, fue incluida en un episodio de “Bunny world”, documental reality que seguía la convivencia de seis mujeres en una mansión de una isla.

Con su gran desempeño frente a cámaras como garante, la producción volvió a contactarla, aunque esta vez para un premio mayor y, a su vez, la última colaboración para Playboy TV.

Así, en 2010, Tilsa se unió al reparto de “Seduction weapons”, programa en el que tuvo presencia por dos temporadas. En este caso, llevó a la ficción a Jackie, la jefa de espionaje.

Tilsa Lozano cerró su paso por Playboy TV en 2010. Foto: Archivo/La República

¿Por qué Tilsa Lozano no es considerada una ‘conejita’ de Playboy?

Algún tiempo atrás, la modelo peruana Ania Gadea, quien anteriormente ha posado para la revista Playboy México, fue una de aquellas que opinaron sobre el status de Tilsa Lozano en Playboy.