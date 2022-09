El Top 10 de Netflix tiene entre sus filas a “¿Y dónde están las rubias?”. A pesar de que la crítica no la acompañó en su estreno, allá por el año 2004, la película de comedia se ha convertido en todo un icono de culto con el pasar del tiempo. Por ello, los fans no solo se preguntan cuándo sacarán una secuela, sino también sobre qué fue de sus protagonistas, especialmente sobre las recordadas hermanas Wilson de la ficción.

Estos populares personajes, que no tienen relación sanguínea en la vida real, fueron llevados a la pantalla grande por las actrices Anne Dudek y Maitland Ward, como Tiffany y Brittany. A continuación, te contamos más detalles sobre sus carreras.

"¿Y donde están las rubias?" llegó a los cines en 2004 y rápidamente se ganó el cariño de los fans. Foto: Columbia Pictures

Anne Dudek

Nacida el 22 de marzo de 1975, Anne Dudek inició su trayectoria artística en el 2001, con el programa de TV “ER”. Luego de ello, participó en algunos capítulos de “For the people”, “The book group”, “Six fix under”, “Friends” y más.

Para 2004, le llegó la oportunidad que la catapultó al éxito: “¿Y dónde están las rubias?”, en dónde interpretó a Tiffany Wilson. Luego de ello, actuó en películas de bajo perfil y, tras el cortometraje “Speed dating”, se dedicó de lleno a las producciones de televisión.

De ese modo, según su perfil en IMDb, tuvo apariciones en shows como “How I met your mother”, “Bones”, “Law and order: criminal intent”, “The mentalist”, “Shadow people”, “Grey’s anatomy”, “Mad men”, The Flash”, y más.

De acuerdo con el mencionado portal, recientemente fue vista en “Man hunt”, en donde dio vida a Ellen Stanton y prepara un nuevo proyecto, titulado “Reminisce”, aún en postproducción.

Anne Dudek actualmente tiene 47 años y así luce en uno de sus recientes posts de Instagram. Foto: Instagram/@annedudek

Maitland Ward

Maitland Ward, nacida el 3 de febrero de 1977, se inició en el mundo del entrenamiento con Disney. Fans de “Boy meets world” la recordarán por haber dado vida a Rachel Mcguire.

Sin embargo, tras “¿Y dónde están las rubias?”, optó por un giro radical en su carrera. A diferencia de su colega, Ward decidió rodar películas pornográficas y, según comentó anteriormente, fue un cambio que la acercó a sus verdaderos sueños.

“Estoy muy emocionada por poder hacer el tipo de cosas con las que había soñado y de las que había hablado y ponerlas en práctica. (...) Esto era exactamente lo que quería y la forma en que se produjo me hace muy feliz”, confesó la actriz, ahora pelirroja, en conversación con la revista In Touch Weekly en 2019.

La intérprete parece estar muy enfocada en esta nueva faceta, por lo cual tiene un contrato exclusivo con el estudio de cine para adultos Deeper, además de colaborar con otras firmas del medio.